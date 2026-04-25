У Ердогана уже уривається терпець: яку команду турецький лідер може віддати військам Туреччини

Туреччина може долучитися до операцій з розмінування в Ормузькій протоці після укладення мирної угоди між Іраном та Сполученими Штатами. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За словами топ-дипломата Туреччини, після досягнення угоди очікується, що технічна група проведе роботи з розмінування в протоці, додавши, що Туреччина позитивно розглядає такі зусилля як гуманітарний обов’язок.

Фідан також наголосив, що будь-які роботи з розмінування виконуватимуться технічною командою з різних країн, сформованою після можливої мирної угоди між Іраном і США.

За таких умов, як стверджує головний дипломат Ердогана, Туреччина "не матиме проблем" з участю в операціях з розмінування.

При цьому Фідан застеріг, що Туреччина перегляне свою позицію, якщо будь-яка майбутня технічна коаліція країн стане стороною у відновленому конфлікті.

Очільник турецького зовнішньополітичного відомства припустив, що питання, пов’язані з ядерною програмою Ірану, можуть бути вирішені на наступному раунді переговорів у Пакистані.

