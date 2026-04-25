logo_ukra

BTC/USD

77676

ETH/USD

2313.7

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина У Ердогана уже уривається терпець: яку команду турецький лідер може віддати військам Туреччини
commentss НОВИНИ Всі новини

У Ердогана уже уривається терпець: яку команду турецький лідер може віддати військам Туреччини

Ердоган може втрутитися в "розбірки" з Ормузькою протокою

25 квітня 2026, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Туреччина може долучитися до операцій з розмінування в Ормузькій протоці після укладення мирної угоди між Іраном та Сполученими Штатами. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

У Ердогана уже уривається терпець: яку команду турецький лідер може віддати військам Туреччини

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

За словами топ-дипломата Туреччини, після досягнення угоди очікується, що технічна група проведе роботи з розмінування в протоці, додавши, що Туреччина позитивно розглядає такі зусилля як гуманітарний обов’язок.

Фідан також наголосив, що будь-які роботи з розмінування виконуватимуться технічною командою з різних країн, сформованою після можливої мирної угоди між Іраном і США.

За таких умов, як стверджує головний дипломат Ердогана, Туреччина "не матиме проблем" з участю в операціях з розмінування.

При цьому Фідан застеріг, що Туреччина перегляне свою позицію, якщо будь-яка майбутня технічна коаліція країн стане стороною у відновленому конфлікті.

Очільник турецького зовнішньополітичного відомства припустив, що питання, пов’язані з ядерною програмою Ірану, можуть бути вирішені на наступному раунді переговорів у Пакистані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — військова напруга навколо Ормузької протоки стрімко наростає: США заявили про нову хвилю мінування з боку Ірану. За даними американських військових, сили Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) почали встановлювати додаткові морські міни в одному із найстратегічніших важливих вузьких місць світової енергетики.

Як повідомляють джерела, операцію було зафіксовано американськими силами, які продовжують уважно відстежувати ситуацію в регіоні. Незважаючи на те, що точна кількість нових мін не розкривається, відомо, що йдеться про десятки одиниць – загалом менше ста.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-may-consider-role-hormuz-demining-after-iran-us-deal-minister-says-2026-04-25/
Теги:

Новини

Всі новини