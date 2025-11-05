Уговоры Трампа не подействовали: какие переговоры ведет Турция и РФ

Официальная Анкара ведет переговоры с российским "Газпромом" о продлении двух ключевых соглашений о поставках газа по трубопроводу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Ссылаясь на данные источников СМИ отмечает, что контракты между российским газовым гигантом "Газпром" и турецкой государственной компанией Botas на поставку до 21,75 миллиарда кубометров газа в год заканчиваются 31 декабря 2025 года.

Стороны обсуждают сохранение годовых объемов поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров.

Переговоры проходят на фоне растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая пытается ограничить импорт энергоносителей из России. В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, после чего турецкие НПЗ начали сокращать импорт российской нефти.

Ранее Анкара отказывалась присоединяться к западным призывам уменьшить закупки российского газа, который поступает в страну в основном по долгосрочным контрактам через сеть трубопроводов.

Однако в сентябре Турция подписала несколько соглашений на поставку сжиженного природного газа, в том числе из США. С учетом роста собственной добычи из месторождений в Черном море, страна может получить избыточные объемы газа.

Для "Газпрома" Турция остается одним из важнейших рынков после потери большей части европейских потребителей из-за полномасштабной войны России против Украины.

Именно это, как отмечает издание, дает Анкаре дополнительные рычаги для переговоров по снижению цены при возобновлении контрактов.

В 2024 году поставки "Газпрома" в Турцию составили около 21,6 миллиарда кубометров газа, что сделало страну вторым по объемам покупателем российского трубопроводного газа после Китая.

Исторически Турция остается четвертым по величине газовым рынком в Европе, который почти полностью зависит от импорта. Значительную долю импортируемого газа также обеспечивают Иран и Азербайджан.

