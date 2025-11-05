Умовляння Трампа не подіяли: які переговори веде Туреччина та РФ

Офіційна Анкара веде переговори з російським "Газпромом" про продовження двох ключових угод про постачання газу трубопроводом. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Трамп та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на дані джерел ЗМІ зазначає, що контракти між російським газовим гігантом "Газпром" та турецькою державною компанією Botas на постачання до 21,75 мільярда кубометрів газу на рік закінчуються 31 грудня 2025 року.

Сторони обговорюють збереження річних обсягів постачання на рівні близько 22 мільярдів кубометрів.

Переговори відбуваються на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка намагається обмежити імпорт енергоносіїв із Росії. Минулого місяця США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, після чого турецькі НПЗ почали скорочувати імпорт російської нафти.

Раніше Анкара відмовлялася приєднуватися до західних закликів зменшити закупівлі російського газу, який надходить до країни переважно за довгостроковими контрактами через мережу трубопроводів.

Однак у вересні Туреччина підписала кілька угод на постачання зрідженого природного газу, зокрема США. З урахуванням зростання власного видобутку з родовищ у Чорному морі країна може отримати надлишкові обсяги газу.

Для "Газпрому" Туреччина залишається одним із найважливіших ринків після втрати більшої частини європейських споживачів через повномасштабну війну Росії проти України.

Саме це, як зазначає видання, дає Анкарі додаткові важелі для переговорів щодо зниження ціни під час поновлення контрактів.

У 2024 році постачання "Газпрому" до Туреччини склало близько 21,6 мільярда кубометрів газу, що зробило країну другим за обсягами покупцем російського трубопровідного газу після Китаю.

Історично Туреччина залишається четвертим за величиною газовим ринком у Європі, що майже повністю залежить від імпорту. Значну частку імпортованого газу також забезпечують Іран та Азербайджан.

