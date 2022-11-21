Украина получила оружие от Турции Что такое TRLG-230

Несмотря на дружеские отношения с Россией, Турция сделала поставки своего оружия в Украину еще летом этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на проект Oryx.

Ракетная система залпового огня TRGL-230. Фото: с открытых источников

У Эрдогана наиболее тесные связи с Путиным среди всех лидеров НАТО, несмотря на это Турция еще в первые недели полномасштабного вторжения Российской Федерации отправила в Украину свои беспилотники Bayraktar. Именно турецкие дроны стали во многих операциях очень полезны для ВСУ, это становится понятно из того факта, что Украина и дальше покупала эти БПЛА у Турции. Сейчас у турецкой компании Украина уже приобрела более 30 дронов Bayraktar.

Теперь по источникам проекта Oryx Украина получила еще неизвестное количество 230-мм управляемых РСЗО TRGL-230, имеющих высокоточные снаряды.

Ракетная система залпового огня может работать совместно с турецкими БПЛА Bayraktar. Дроны указывают точную цель, а снаряды из РСЗО TRGL-230 наносят по ней удары. Ракетная система залпового огня TRGL-230 может поражать цели на расстоянии 20-70 км. Турецкий производитель корпорация ROKETSAN указывает, что возможная погрешность составляет менее 10 м, а взрыв поражает цели в диапазоне 55 м.

Oryx утверждает, что кроме БПЛА Bayraktar и РСЗО TRGL-230, Турция может поставлять еще другую военную технику и оружие в Украину: бронетранспортеры BMC Kirpi, управляемые бомбы MAM-L для дронов, ПЗРК Sungur IIR, минометы, шлемы и бронежилеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Эрдоган подверг резкой критике Владимира Путина из-за несоблюдения условий предварительных соглашений.

Также "Комментарии" писали, что на украинском фронте впервые заметили израильскую военную технику.

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