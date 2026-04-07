В мире начались теракты на фоне войны Трампа: что произошло в Турции

В турецком мегаполисе Стамбул у здания израильского консульства произошла вооруженная стычка между неизвестными злоумышленниками и силами правопорядка. По предварительной информации турецких медиа, во время перестрелки были ликвидированы по меньшей мере два нападающих, еще одного подозреваемого удалось задержать.

Стрельба в Стамбуле

Инцидент произошел в районе Левента, где расположены многочисленные дипломатические объекты. Нападавшие, вооруженные винтовками, открыли огонь, на что полиция ответила силовыми мерами. Сообщается о ранениях среди сотрудников полиции, а международные агентства, в частности Reuters, отмечают, что общее число погибших может составлять три человека.

Местные власти оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие.

"По факту нападения начато официальное расследование. На месте работают все необходимые силовые структуры, а территория вокруг консульства в настоящее время оцеплена", — сообщил министр юстиции Турции Акин Гюрлек.

На видеозаписях с места происшествия зафиксировано, как стражи порядка занимают огневые позиции и ведут бой. В настоящее время личности нападающих и их конкретные мотивы не установлены. Следственные действия продолжаются, чтобы выяснить, было ли это нападение спланированным террористическим актом.

Отметим, портал "Комментарии" писал, что отношения между Израилем и Турцией достигли критической точки кипения. В ходе конференции американо-еврейских организаций в Иерусалиме бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с резонансным заявлением, назвав Турцию главным вызовом после Ирана.