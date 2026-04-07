У світі почалися теракти на тлі війни Трампа: що сталося у Туреччині

У турецькому мегаполісі Стамбул поблизу будівлі ізраїльського консульства сталася збройна сутичка між невідомими зловмисниками та силами правопорядку. За попередньою інформацією турецьких медіа, під час перестрілки було ліквідовано щонайменше двох нападників, ще одного підозрюваного вдалося затримати.

Інцидент стався у районі Левент, де розташовані численні дипломатичні об'єкти. Нападники, озброєні гвинтівками, відкрили вогонь, на що поліція відповіла силовими заходами. Повідомляється про поранення серед співробітників поліції, а міжнародні агенції, зокрема Reuters, зазначають, що загальна кількість загиблих може становити три особи.

Місцева влада оперативно відреагувала на надзвичайну подію.

"За фактом нападу розпочато офіційне розслідування. На місці працюють усі необхідні силові структури, а територія навколо консульства наразі оточена", — повідомив міністр юстиції Туреччини Акин Гюрлек.

На відеозаписах з місця події зафіксовано, як правоохоронці займають вогневі позиції та ведуть бій. Наразі особи нападників та їхні конкретні мотиви не встановлені. Слідчі дії тривають, аби з'ясувати, чи був цей напад спланованим терористичним актом.

Зауважимо, портал "Коментарі" писав, що відносини між Ізраїлем та Туреччиною досягли критичної точки кипіння. Під час конференції американо-єврейських організацій в Єрусалимі колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет виступив із резонансною заявою, назвавши Туреччину головним викликом після Ірану.