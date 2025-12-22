logo

BTC/USD

90209

ETH/USD

3058.22

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция В парламенте Турции произошла массовая драка: депутаты обменялись ударами (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В парламенте Турции произошла массовая драка: депутаты обменялись ударами (ВИДЕО)

В парламенте Турции произошла массовая потасовка между депутатами AKP и CHP во время голосования за бюджет на 2026 год. Заседание пришлось приостановить.

22 декабря 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В парламенте Турции поздно вечером 21 декабря произошла массовая драка между депутатами правящей Партии справедливости и развития (AKP) и главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP). Инцидент произошел в последний день обсуждения бюджета страны на 2026 год.

В парламенте Турции произошла массовая драка: депутаты обменялись ударами (ВИДЕО)

Драка в турецком парламенте. Фото из открытых источников

Конфликт начался с острой словесной перепалки между депутатом AKP Мустафой Варанком и заместителем председателя парламентской группы CHP Гекханом Гюнайдином. Выступая с трибуны, Варанк резко обратился к оппозиции, упомянув лидера CHP Озгюра Озеля и обвинив муниципалитеты, руководимые оппозицией, в невыполнении предвыборных обещаний.

Эти слова вызвали мгновенную реакцию CHP. В ответ Гюнайдин обвинил власть в политической полемике и дискредитации оппозиционных муниципалитетов. Когда еще один заместитель главы фракции CHP Али Махир Башарир встал в знак протеста, словесная стычка быстро переросла в толкотню, а впоследствии в драку.

К конфликту присоединились десятки депутатов по обе стороны. В центре зала раздавались крики, законодатели обменивались ударами, тогда как сотрудники службы безопасности и коллеги пытались растянуть участников потасовки. Спикер парламента Нуман Куртулмуш вынужден был временно приостановить заседание. В общей сложности драка продолжалась около 10 минут.

Несмотря на беспорядки, парламент Турции в конце концов принял закон о бюджете на 2026 год. 320 депутатов проголосовали "за", а 249 – "против".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая подралась в Верховной Раде с нардепом из "Батькивщины" в начале декабря.

Также "Комментарии" писали, что Эрдоган обратился к Путину. Турция хочет вернуть России ракеты, поссорившие ее из США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.turkiyetoday.com/nation/brawl-erupts-in-turkish-parliament-during-budget-vote-as-mps-exchange-punches-3211706
Теги:

Новости

Все новости