В парламенті Туреччини сталася масова бійка: депутати обмінялися ударами (ВІДЕО)

У парламенті Туреччини пізно ввечері 21 грудня сталася масова бійка між депутатами правлячої Партії справедливості та розвитку (AKP) і головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP). Інцидент трапився в останній день обговорення бюджету країни на 2026 рік.

Бійка в турецькому парламенті. Фото з відкритих джерел

Конфлікт розпочався з гострої словесної перепалки між депутатом AKP Мустафою Варанком і заступником голови парламентської групи CHP Гекханом Гюнайдіном. Виступаючи з трибуни, Варанк різко звернувся до опозиції, згадавши лідера CHP Озгюра Озеля та звинувативши муніципалітети, керовані опозицією, у невиконанні передвиборчих обіцянок.

Ці слова викликали миттєву реакцію з боку CHP. Гюнайдін у відповідь звинуватив владу в політичній полеміці та дискредитації опозиційних муніципалітетів. Коли ще один заступник голови фракції CHP Алі Махір Башарир підвівся на знак протесту, словесна сутичка швидко переросла у штовханину, а згодом у бійку.

До конфлікту долучилися десятки депутатів з обох боків. У центрі зали лунали крики, законодавці обмінювалися ударами, тоді як співробітники служби безпеки та колеги намагалися розтягнути учасників бійки. Спікер парламенту Нуман Куртулмуш був змушений тимчасово призупинити засідання. Загалом бійка тривала близько 10 хвилин.

Попри заворушення, парламент Туреччини зрештою ухвалив закон про бюджет на 2026 рік. 320 депутатів проголосували "за", а 249 — "проти".

