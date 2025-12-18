logo_ukra

Туреччина Ердоган звернувся до Путіна: Туреччина хоче повернути Росії ракети, які посварили її з США
commentss НОВИНИ Всі новини

Ердоган звернувся до Путіна: Туреччина хоче повернути Росії ракети, які посварили її з США

Туреччина розглядає повернення Росії систем ППО С-400, щоб зняти санкції США та повернутися до програми F-35

18 грудня 2025, 09:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Анкара розглядає можливість повернення Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, придбаних майже десять років тому. Цей крок може покласти край одному з найгостріших конфліктів між Туреччиною та її союзниками по НАТО й відкрити шлях до відновлення співпраці зі США, зокрема повернення в програму винищувачів п’ятого покоління F-35.

Ердоган звернувся до Путіна: Туреччина хоче повернути Росії ракети, які посварили її з США

Володимир Путін та Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Ердоган порушив питання С-400 у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним під час зустрічі в Туркменістані минулого тижня. За словами джерел, подібні консультації між представниками двох країн відбувалися і раніше. Водночас Кремль заперечує, що таке прохання звучало на рівні лідерів, а турецьке Міністерство оборони відмовилися від коментарів.

Закупівля російських систем ППО С-400 стала одним із найбільш суперечливих рішень Анкари за останні десятиліття. Туреччина пішла на цю угоду в період охолодження відносин із Заходом та розбіжностей з США під час президентства Барака Обами. Анкара тоді наполягала, що Вашингтон не готовий продати їй американські системи Patriot на прийнятних умовах.

Однак у НАТО неодноразово заявляли, що використання С-400 разом із західними літаками може дозволити Росії отримати доступ до чутливої розвідувальної інформації. Зрештою США у 2019 році виключили Туреччину з програми F-35, а у 2020-му запровадили санкції відповідно до закону CAATSA, обмеживши доступ турецької оборонної промисловості до передових технологій.

Останні місяці ознаменувалися посиленням тиску з боку США на Анкару з вимогою відмовитися від російських військових систем. Питання С-400 і можливого повернення Туреччини до програми F-35 обговорювалося під час зустрічі Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі у вересні.

За словами джерел Bloomberg,, Туреччина також порушує питання компенсації мільярдів доларів, витрачених на закупівлю С-400. 

Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що Ердоган жорстоко попередив Україну та РФ після інциденту у Чорному морі.

Також "Коментарі" писали, що після зустрічі з Путіним Ердоган зробив оптимістичну заяву про завершення війни в Україні.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-17/erdogan-asks-putin-to-take-back-missiles-in-bid-to-win-us-favor
