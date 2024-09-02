В России радостно реагируют на информацию о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. При этом пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что якобы Турция действительно проявляет интерес к вступлению в БРИКС.

Реджеп Эрдоган

"Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, это действительно так... Они заявляли об этом давным-давно", — сказал Песков.

В то же время заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств "Большой семерки".

"Вступление Турции в БРИКС — серьезный удар по США и "Большой семерке". Такими темпами туда очередь выстроится, чтобы войти в состав БРИКС. Эта структура будет иметь очень большой политический вес", — заявил Джабаров.

Он также напомнил, что Турция состоит в НАТО и имеет достаточно тесные отношения с Вашингтоном, но это не мешает Анкаре вести себя достаточно независимо. Российский сенатор также подчеркнул, что Турция не поддержала антироссийские санкции и продолжает взаимодействовать с Москвой во всех энергетических сферах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Это первая страна НАТО, которая выразила желание присоединиться к группе стран, куда входит Китай, Россия, Бразилия и другие государства. Bloomberg указывает, что Турция вступлением в БРИКС хочет усилить свое глобальное влияние, а также наладить новые связи вне своих традиционных западных союзников. Кроме того, Анкара может быть "разочарована" из-за отсутствия прогресса в попытке присоединиться к Европейскому Союзу.



