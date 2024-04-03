В Турции массовые протесты после городских выборов

Турецкие власти запретили новоизбранному мэру от прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM) занять свой пост. Вместо этого было объявлено повторное голосование в городе Ван. Такие действия возмутили местных, которые вышли на протесты.



Протестующие в Турции. Фото из открытых источников

После итогов голосования кандидат от партии DEM Абдулла Зейдан получил 55,5% голосов, в то время как его ближайший конкурент Абдулагата Арваса от провластной партии Эрдона смог собрать 27,2% голосов поддержки.

Несмотря на такой результат, оказалось, что Министерство юстиции за пять минут до завершения рабочего дня и два дня до голосования запретило этническому курду Абдулле Зейдану участвовать в выборах.

Таким образом, победу на выборах собирались отдать представителю провластной силы. Однако впоследствии объявили, что будет проведено переголосование, вероятно, по которому представителя курдов Абдуллу Зейдана сразу не допустят к участию на выборах.

"Это неправильное решение должно быть немедленно отменено", — отреагировали в партии DEM.

А бывший лидер прокурдской партии Селахаттин Демирташ призвал продемократические партии Турции выступить против "этого незаконного действия". В то же время член провластной партии Омер Челик заявил, что правительство не вмешивается в выборы, а решение принимал суд.

Из-за аннулирования результатов выборов сотни жителей города Ван вышли на протесты и жгли шины. Полиция против них применяет водометы и пытается разогнать протестующих.

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