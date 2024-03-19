В Турции назвали год, когда завершится война в Украине

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Кравцев Сергей
Официальная Анкара считает, что война России против Украины завершится в 2025 году и год станет мирным для Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает CNN Turk и Turkrus.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.
Он добавил, что война России против Украины — превратилась в войну на истощение, и обе стороны несут потери.
Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем стало возобновление переговоров России с Украиной по прекращению войны. Турция не считает фарс под названием "выборы" незаконными в России. Именно поэтому глава турецкого государства поздравил диктатора с "победой на выборах". Президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль по содействию возвращению за стол переговоров с Украиной.
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