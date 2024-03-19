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В Турции назвали год, когда завершится война в Украине

В МИД Турции считают, что война в Украине закончится в 2025 году

сегодня, 09:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальная Анкара считает, что война России против Украины завершится в 2025 году и год станет мирным для Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает CNN Turk и Turkrus.

В Турции назвали год, когда завершится война в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

"Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году", — заявил министр.

Он подчеркнул, что Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.

"Прежде всего, мы одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", — заявил Фидан.

Он добавил, что война России против Украины — превратилась в войну на истощение, и обе стороны несут потери.

"Это сохраняет риск распространения. Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией в Украине, чем мы", — подытожил глава МИД Турции.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем стало возобновление переговоров России с Украиной по прекращению войны. Турция не считает фарс под названием "выборы" незаконными в России. Именно поэтому глава турецкого государства поздравил диктатора с "победой на выборах". Президент Турции в очередной раз заявил, что его страна готова взять на себя любую роль по содействию возвращению за стол переговоров с Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган рассказал, без чего ни один мирный план по прекращению войны в Украине не даст результата.




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