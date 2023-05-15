logo

BTC/USD

27412.05

ETH/USD

1828.16

LTC/USD

87.44

USD/UAH

37.57

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция В Турции подсчитали все голоса: будет ли второй тур президентских выборов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции подсчитали все голоса: будет ли второй тур президентских выборов

Главный соперник Эрдогана - Кемаль Кылычдароглу - набирает 45%

сегодня, 08:14
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

По состоянию на утро 15 мая в Турции обработали 100% голосов на выборах президента страны. Данные Высшего избирательного совета получает в онлайн-режиме агентство Anadolu, сообщает портал "Комментарии".

В Турции подсчитали все голоса: будет ли второй тур президентских выборов

Выборы в Турции. Фото: из открытых источников

Победителем первого тура выборов стал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49,35%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 45.00%. За представителя правого Альянса предков Синана Огана отдали голоса 5.23% избирателей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Явка на выборах составила 88.84%.                                                                                                                                            

Так как ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Турции в это воскресенье, 14 мая, состоялись президентские и парламентские выборы. Финал избирательной гонки, которая может и не завершится в первом туре, проходит на фоне переговоров о продлении зернового соглашения, где вновь включила шантаж Россия. Каков внутриполитический расклад в Турции на данный момент? Какой итог выборов выглядит наиболее вероятным? Может ли позиция официальной Анкары касательно российско-украинской войны претерпеть какие-либо изменения в результате гипотетической смены власти в Турции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – как война меняет вектор – почему у Украины уже появляется дальнобойное оружие. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://secim.aa.com.tr/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!