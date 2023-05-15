В Турции подсчитали все голоса: будет ли второй тур президентских выборов

По состоянию на утро 15 мая в Турции обработали 100% голосов на выборах президента страны. Данные Высшего избирательного совета получает в онлайн-режиме агентство Anadolu, сообщает портал "Комментарии".

Выборы в Турции. Фото: из открытых источников

Победителем первого тура выборов стал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49,35%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 45.00%. За представителя правого Альянса предков Синана Огана отдали голоса 5.23% избирателей.

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Явка на выборах составила 88.84%.

Так как ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

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