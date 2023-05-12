Интрига выборов в Турции: кто ближе к победе – кого негласно поддерживает Кремль

В Турции в это воскресенье, 14 мая, состоятся президентские и парламентские выборы. На данный момент в опросах действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, фактически 20 лет правящий страной, отстает от своего главного соперника – Кемаля Кылычдароглу. Финал избирательной гонки, которая может и не завершится в первом туре, проходит на фоне переговоров о продлении зернового соглашения, где вновь включила шантаж Россия. Каков внутриполитический расклад в Турции на данный момент? Какой итог выборов выглядит наиболее вероятным? Может ли позиция официальной Анкары касательно российско-украинской войны претерпеть какие-либо изменения в результате гипотетической смены власти в Турции? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Турции. Фото: из открытых источников

Представители турецкой оппозиции уже успели обвинить Россию во вмешательстве в выборы

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер отметила, что, действительно, вчера большое агентство KONDA Research (очень солидное) привело данные опроса, согласно которому Реджепа Эрдогана поддерживает 43,7% опрошенных, а его соперника Кемаля Кылычдароглу – 49,3%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Официально он не призывал своих избирателей голосовать за Кылычдароглу, но намекнул, что представляет именно оппозицию. И есть предположение, что большинство его избирателей отдаст свои голоса именно Кылычдароглу, который, имея и так более 49% поддержки, при добавлении еще 1-2% может победить уже в первом туре", – поясняет Евгения Габер. "Идущий третьим Синан Оган (националист) получил лишь 4,8%, а ставший четвертым Мухаррем Индже – 2,2%. Однако вчера же Мухаррем Индже, увидев подобную тенденцию, а также на фоне "кассетного скандала", когда были опубликованы пленки якобы с порочащей его сексуальной связью, снял свою кандидатуру

Что касается парламентских выборов, то сейчас "Республиканский альянс" (в него входит эрдогановская Партия справедливости и развития, а также Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте) набирает 44% голосов. То есть, примерно 280 из 600 мест, уточняет аналитик. А Национальный блок (или блок "Нация"), где представлен лидер Республиканской народной партии – Кылычдароглу и еще пять партий, набирает около 40%. А Курдский блок "Труд и свобода" – чуть более 12%.

"Учитывая, что на президентских выборах курды заочно поддерживают Кылычдароглу, можно предположить, что они окажут соответствующую поддержку и в парламенте. То есть, у нынешней оппозиции может периодически получаться ситуативное парламентское большинство, по тем или иным вопросам, – акцентирует эксперт. – Понятно, что Эрдоган и его сторонники будут бороться за победу до последнего. Так что легкой передачи власти, даже если к этому всё придет, не предвидится".

По мнению Евгении Габер, при любом раскладе вряд ли стоит ожидать существенных изменений позиции официальной Анкары в ракурсе войны в Украине. Однако последние заявления от оппозиции в адрес России были достаточно жесткие. Что, конечно, для Украины хорошо, отмечает эксперт.

Подчеркнув, что в Турции знают – именно РФ стоит за фейками, дипфейками, вбросами и скандалами. Фактически, обвинил Россию во вмешательстве в турецкие выборы. Отметив, что выступает за дружбу и сотрудничество, подчеркнул – если Москва хочет и после 15 мая (то есть, после выборов) продолжать нормальные отношения, ей следует убрать руки от Турецкого государства. Это вызвало шквал эмоций не только в РФ, но и в самой Турции, где люди устали от российского вмешательства. Те же, кто поддерживает Эрдогана, напротив, заявили, что Кылычдароглу всё придумал. Факт в том, что оппозиция явно не очень любит РФ, – констатирует аналитик. – На днях один из дипломатов, который идет по спискам от оппозиции, выступил с программной речью. Там была высказана поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. И подчеркивалось, что любые дипломатические переговоры возможны только на условия восстановления этой самой территориальной целостности Украины. Отмечалось, что Турции важны равные отношения с РФ, что она продолжит поддержку зерновой инициативы, обменов пленными, по восстановлению мира в регионе. Явно давалось понять, что заигрываний с Россией при новой турецкой власти не будет". "Так, вчера обратил на себя внимание твитт Кылычдароглу, где он написал на турецком и русском языке обращение к россиянам

Понятно только две вещи: первая – скорее всего, это будут выборы в два тура; вторая – Эрдоган может как выиграть, так и проиграть

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан обращает внимание, что эти выборы в Турции впервые за многие годы – реально конкурентны.

"Это стало реальностью благодаря тому, что оппозиция смогла объединиться вокруг единого кандидата, – поясняет эксперт. – От этого напряжение – высоко как никогда. Ведь ставки заоблачные. Эрдоган за последние годы своего правления смог сделать Турцией своеобразной золотой акцией для ключевых геополитических игроков, в том числе и в первую очередь – для так называемой российской федерации, а также для США, ЕС и даже Китая. Неудивительно, что за то, кто будет следующим президентом, развернулась отчаянная борьба".

Вадим Трюхан акцентирует, что Кремль идет на беспрецедентные финансовые потери ради того, чтобы помочь остаться Эрдогану остаться у власти.

в обещаниях всяческих социально-экономических благ целым категориям избирателей, в том числе госслужащим Следовательно, результаты выборов пока выглядят совершенно непредсказуемыми", – считает эксперт. "Сам Эрдоган уже превысил все мыслимые и немыслимые рамки популизма

По его мнению, понятно только две вещи: первая – скорее всего, это будут выборы в два тура; вторая – Эрдоган может как выиграть, так и проиграть.

"Украине следует вести себя очень аккуратно, – предупреждает Вадим Трюхан. – Ни одним своим публичным движением нам нельзя показать свою приверженность тому или иному кандидату. Особенно, учитывая, что параллельно с президентскими проходят и парламентские выборы, на которых партия Эрдогана получит довольно большое количество мандатов".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Евросоюзе больше не рассматривают Китай, как посредника между Украиной и РФ.



