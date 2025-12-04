В Турции раскрыли детали разговора Зеленского с Эрдоганом: какую помощь просит Киев

Министр энергетики Алпарслан Байрактар утверждает, что президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ноябре обсуждал помощь Турции в поставках газа в Украину. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщило издание "Daily Sabah".

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Тема, которую мы обсуждали с Зеленским в комнате, была, конечно, о том, что они попросили нас помочь им с поставкой газа в Украину", – сказал министр.

По словам Байрактара, турецкая государственная энергетическая компания BOTAŞ и украинский Нафтогаз работают над тем, как Анкара может помочь Киеву.

Министр добавил, что у Украины есть "огромные мощности" подземного хранения, что позволяет запасать энергоносители, завезенные по низкой цене летом, для использования зимой.

Стоит отметить, что враг систематически уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру в начале зимы. Так, в компании "Нефтегаз Украины" сообщили, что произошла новая российская атака 1 декабря и 2 декабря, когда россияне ударили дронами по инфраструктуре, обеспечивающей добычу и хранение газа.

Турция призвала Россию и Украину не втягивать ее энергетическую инфраструктуру в войну и обеспечить ее безопасность. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар выразил надежду на скорейшее завершение войны, отметив, что отныне ключевые энергетические объекты страны не должны становиться мишенью для обеих сторон, сообщает Reuters.

"Наша главная задача – гарантировать стабильность энергоснабжения", — подчеркнул Байрактар.

Он добавил, что стратегические маршруты, включая трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), должны оставаться безопасными и неповрежденными.



