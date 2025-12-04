У Туреччині розкрили деталі розмови Зеленського з Ердоганом: яку допомогу просить Київ

Міністр енергетики Алпарслан Байрактар стверджує, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом у листопаді обговорював допомогу Туреччини у постачанні газу до України. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомило видання "Daily Sabah".

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган. Фото: з відкритих джерел

"Тема, яку ми обговорювали з Зеленським у кімнаті, була, звичайно, про те, що вони попросили нас допомогти їм з постачанням газу в Україну", – сказав міністр.

За словами Байрактара, турецька державна енергетична компанія BOTAŞ та український Нафтогаз працюють над тим, як Анкара може допомогти Києву.

Міністр додав, що Україна має "величезні потужності" підземного зберігання, що дає змогу запасати енергоносії, завезені за низькою ціною влітку, для використання взимку.

Варто зазначити, ворог систематично знищує українську енергетичну інфраструктуру на початку зими. Так, в компанії "Нафтогаз України" повідомили, що відбулася нова російська атака 1 грудня і 2 грудня, коли росіяни вдарили дронами по інфраструктурі, яка забезпечує видобуток та зберігання газу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Туреччина закликала Росію та Україну не втягувати її енергетичну інфраструктуру у війну та забезпечити її безпеку. Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар висловив сподівання на швидке завершення війни, зазначивши, що відтепер ключові енергетичні об’єкти країни не повинні ставати мішенню для обох сторін, повідомляє Reuters.

"Наша головна задача – гарантувати стабільність енергопостачання", — підкреслив Байрактар.

Він додав, що стратегічні маршрути, включно з трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), мають залишатися безпечними та непошкодженими.



