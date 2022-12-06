В Турции разбился военный самолет. Что известно

Тренировочный самолет ВВС Турции разбился вблизи города Конья в центральной части Турции. Пилоту удалось спастись, катапультировавшись с самолета, сообщают турецкие СМИ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Истребитель F-5. Фото: из открытых источников

По данным турецкого издания Sabah, разбился самолет F-5 команды Turkish Stars. Пилот успел катапультироваться с падающего истребителя и удачно приземлился на парашюте. Его доставили в местную больницу в городе Конья для медосмотра. Предварительно известно, что пилот травм не получил.

Вероятной аварией считается столкновение самолета с птицей, что привело к остановке двигателя F-5.

"Один из наших самолетов типа F-5, принадлежащий команде Turkish Stars, потерпел крушение в Конье из-за столкновения с птицей, остановившей двигатели. Наш пилот выжил, выпрыгнув из самолета, и был переведен в больницу для необходимого контроля и лечения. Наш пилот здоровый", — заявили в министерстве национальной обороны Турции.

Turkish Stars используют восемь самолетов F-5 – это сверхзвуковые истребители, которые эксплуатируются для тренировочных полетов.

Команда Turkish Stars очень популярна в Турции и странах региона. По собственным данным Turkish Stars, их шоу в столице Азербайджана Баку в августе 2001 года посмотрело более миллиона зрителей, что стало мировым рекордом.

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