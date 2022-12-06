В Турции разбился военный самолет. Что известно

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Slava Kot
Тренировочный самолет ВВС Турции разбился вблизи города Конья в центральной части Турции. Пилоту удалось спастись, катапультировавшись с самолета, сообщают турецкие СМИ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Sabah.
Истребитель F-5. Фото: из открытых источников
По данным турецкого издания Sabah, разбился самолет F-5 команды Turkish Stars. Пилот успел катапультироваться с падающего истребителя и удачно приземлился на парашюте. Его доставили в местную больницу в городе Конья для медосмотра. Предварительно известно, что пилот травм не получил.
Вероятной аварией считается столкновение самолета с птицей, что привело к остановке двигателя F-5.
Turkish Stars используют восемь самолетов F-5 – это сверхзвуковые истребители, которые эксплуатируются для тренировочных полетов.
Команда Turkish Stars очень популярна в Турции и странах региона. По собственным данным Turkish Stars, их шоу в столице Азербайджана Баку в августе 2001 года посмотрело более миллиона зрителей, что стало мировым рекордом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США презентовали самый современный самолет-невидимку.
Также "Комментарии" писали о турецких плавучих электростанциях, которые частная компания планирует отправить в портовые города Украины для обеспечения электроэнергией населения страны.
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