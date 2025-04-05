В Турции сделали настораживающее заявление о будущем соглашении между Киевом и Москвой

Учитывая нынешнюю ситуацию, каким бы ни было мирное соглашение между Россией и Украиной, оно будет непростым для восприятия, однако это лучше, чем продолжать ожесточенные боевые действия. Такое мнение в интервью Reuters высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который принимал участие во встрече глав МИД в Брюсселе.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Турции отметил, что Анкара поддерживает американское предложение о прекращении огня, однако Киев и Москва "остаются немного далекими" от любого соглашения.

"Будет чрезвычайно трудно воспринять любое предложение. Но когда мы посмотрим на другой вариант, который предусматривает больше смертей и разрушений, я думаю, что любые условия, которые мы имеем... будут более разумными", – высказался министр иностранных дел Турции.

По его словам, Европа в одиночку не сможет предоставить Украине надежные гарантии безопасности, поэтому сейчас они прилагают огромные усилия, чтобы подтолкнуть Вашингтон принять участие в поддержке ее безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Анкара задействовала абсолютно все свои дипломатические ресурсы для обеспечения скорейшего окончания войны РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы мобилизовали все наши дипломатические ресурсы, чтобы обеспечить скорейший выход нашего региона из нестабильности", — сказал турецкий президент о процессе поиска завершения войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон может стать контактным лицом Европы для проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным относительно мира в Украине. Об этом пишет The Telegraph.

В публикации говорится, что некоторые члены "коалиции решительных" настаивают на том, чтобы Макрон возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках усилий по поддержке и помощи Киеву.



