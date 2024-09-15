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В Турции сделали новое заявление о мирных переговорах

Турция настаивает, что война на Украине закончится мирными переговорами.

сегодня, 22:00
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Автор:
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Slava Kot

Генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк заявил, что в условиях мирных переговоров должны соблюдаться легитимные и законные интересы украинского народа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

В Турции сделали новое заявление о мирных переговорах

Басат Озтюрк о войне в Украине. Фото из открытых источников

Представитель МИД Турции Басат Озтюрк принял участие на форуме вашингтонского центра "Атлантический совет", где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине и выразил поддержку украинскому народу.

"Мы также поддерживаем Украину без колебаний, потому что Украина является нашим соседом, исторически братской, сестринской страной. Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и потому я действительно болею за них всем сердцем", — сказал Озтюрк.

Турецкий дипломат отметил, что Анкара "не хочет затягивать эту войну", однако переговоры не означают, что "Украина должна сдаться". По словам Озтюрка, окончание войны нужно искать в мирных переговорах, а окончательное решение должно быть "сбалансированным" и учитывать условия Украины.

"Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира после этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа", — заявил Озтюрк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, как должна закончиться война в Украине и кому принадлежит Крымский полуостров.

Также "Комментарии" писали о требованиях российского диктатора, которые удивили Турцию. Именно из-за них Путин постоянно откладывает свой визит к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/ozturk-pro-ukrayinu-chorne-more-nato-turechchynu/7783596.html
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