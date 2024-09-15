В Турции сделали новое заявление о мирных переговорах

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Slava Kot
Генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк заявил, что в условиях мирных переговоров должны соблюдаться легитимные и законные интересы украинского народа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".
Басат Озтюрк о войне в Украине. Фото из открытых источников
Представитель МИД Турции Басат Озтюрк принял участие на форуме вашингтонского центра "Атлантический совет", где сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине и выразил поддержку украинскому народу.
Турецкий дипломат отметил, что Анкара "не хочет затягивать эту войну", однако переговоры не означают, что "Украина должна сдаться". По словам Озтюрка, окончание войны нужно искать в мирных переговорах, а окончательное решение должно быть "сбалансированным" и учитывать условия Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, как должна закончиться война в Украине и кому принадлежит Крымский полуостров.
Также "Комментарии" писали о требованиях российского диктатора, которые удивили Турцию. Именно из-за них Путин постоянно откладывает свой визит к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану.
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