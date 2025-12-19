logo

BTC/USD

87872

ETH/USD

2962.51

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция В Турции упал российский беспилотник: ведется расследование
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции упал российский беспилотник: ведется расследование

Российский дрон обнаружили местные жители в районе Измит на юге Турции.

19 декабря 2025, 18:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В одном из сел на юге Турции местные жители обнаружили дрон, который может быть российским разведывательным беспилотником "Орлан".

В Турции упал российский беспилотник: ведется расследование

В Турции нашли российский дрон. Фото: из открытых источников

Разбитый беспилотник обнаружили в поле в сельском районе. После сообщения на место были направлены подразделения жандармерии. По факту падения дрона начато расследование, сообщает портал Turkiye Today.

Дрон обнаружили местные жители в районе Измит на юге Турции.

По предварительным данным, это был российский беспилотник "Орлан", используемый преимущественно в разведывательных целях и не содержащий взрывчатых веществ.

"Представители Министерства внутренних дел сообщили, что продолжаются расследования в отношении российского беспилотника Orlan-10". – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что дрон имеет размах крыльев более трех метров, а длина фюзеляжа — примерно до двух метров.

Как сообщал портал "Комментарии", турецкие военные сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, приближавшийся к воздушному пространству страны. Воздушную цель идентифицировали как вышедший из-под контроля БпЛА.

Решение о его уничтожении приняли, чтобы предотвратить "возможные негативные последствия", заявило Министерство обороны Турции. По данным ведомства, в воздух были подняты истребители F-16, действовавшие в координации с НАТО и национальными органами.

Ранее издание "Комментарии" писало, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию четыре неизвестные дроны пытались преследовать его самолет. Они летели в направлении траектории полета самолета с Зеленским, нарушив запрет на полеты. Дроны были "военного типа". Они достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Однако самолет приземлился несколько раньше, поэтому разминулся с беспилотниками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.turkiyetoday.com/nation/russian-drone-crashes-in-turkiyes-izmit-province-near-istanbul-amid-escalation-3211615?s=1
Теги:

Новости

Все новости