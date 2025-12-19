В Турции упал российский беспилотник: ведется расследование

В одном из сел на юге Турции местные жители обнаружили дрон, который может быть российским разведывательным беспилотником "Орлан".

В Турции нашли российский дрон. Фото: из открытых источников

Разбитый беспилотник обнаружили в поле в сельском районе. После сообщения на место были направлены подразделения жандармерии. По факту падения дрона начато расследование, сообщает портал Turkiye Today.

Дрон обнаружили местные жители в районе Измит на юге Турции.

По предварительным данным, это был российский беспилотник "Орлан", используемый преимущественно в разведывательных целях и не содержащий взрывчатых веществ.

"Представители Министерства внутренних дел сообщили, что продолжаются расследования в отношении российского беспилотника Orlan-10". – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что дрон имеет размах крыльев более трех метров, а длина фюзеляжа — примерно до двух метров.

Как сообщал портал "Комментарии", турецкие военные сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, приближавшийся к воздушному пространству страны. Воздушную цель идентифицировали как вышедший из-под контроля БпЛА.

Решение о его уничтожении приняли, чтобы предотвратить "возможные негативные последствия", заявило Министерство обороны Турции. По данным ведомства, в воздух были подняты истребители F-16, действовавшие в координации с НАТО и национальными органами.

Ранее издание "Комментарии" писало, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию четыре неизвестные дроны пытались преследовать его самолет. Они летели в направлении траектории полета самолета с Зеленским, нарушив запрет на полеты. Дроны были "военного типа". Они достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Однако самолет приземлился несколько раньше, поэтому разминулся с беспилотниками.