У Туреччині впав російський безпілотник: ведеться розслідування

Російський дрон виявили місцеві жителі у районі Ізміт, що на півдні Туреччини

19 грудня 2025, 18:11
В одному з сіл на півдні Туреччини місцеві жителі знайшли дрон, який може бути російським розвідувальним безпілотником "Орлан". 

У Туреччині впав російський безпілотник: ведеться розслідування

У Туреччині знайшли російський дрон. Фото: з відкритих джерел

Розбитий безпілотник знайшли в полі в сільському районі. Після повідомлення на місце було направлено підрозділи жандармерії. За фактом падіння дрона розпочато розслідування, повідомляє портал Turkiye Today.  

Дрон виявили місцеві жителі у районі Ізміт, що на півдні Туреччини.

За попередніми даними, це був російський безпілотник "Орлан", який використовується переважно в розвідувальних цілях і не містить вибухових речовин.

"Представники Міністерства внутрішніх справ повідомили, що тривають розслідування щодо російського безпілотника Orlan-10". – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що дрон має розмах крил понад три метри, а довжина фюзеляжу — приблизно до двох метрів.

Як повідомляв портал "Коментарі", турецькі військові збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який наближався до повітряного простору країни. Повітряну ціль ідентифікували як БпЛА, що вийшов з-під контролю. 

Рішення про його знищення ухвалили, аби запобігти "можливим негативним наслідкам", заявило Міністерство оборони Туреччини.  За даними відомства, у повітря було піднято винищувачі F-16, що діяли в координації з НАТО та національними органами.

Раніше видання "Коментарі" писало, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак. Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.



Джерело: https://www.turkiyetoday.com/nation/russian-drone-crashes-in-turkiyes-izmit-province-near-istanbul-amid-escalation-3211615?s=1
