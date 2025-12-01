logo

BTC/USD

86832

ETH/USD

2838.08

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция В Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ: на сколько лет может наступить мир
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ: на сколько лет может наступить мир

В МИД Турции считают, что мир между Украиной и РФ возможен лишь на определённый срок

1 декабря 2025, 07:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Возможное соглашение между Украиной и РФ может обеспечить мир в регионе на 50-70 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для "Welt am Sonntag" заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ: на сколько лет может наступить мир

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Глава МИД Турции отметил, мирный договор должен включать в себя обязательства о ненападении "друг на друга ни при каких обстоятельствах".

"Если удастся договориться, это может привести к 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше", — считает министр.

В то же время топ-дипломат акцентировал, что мирная сделка не означает отказ от собственных мер безопасности. Этого не сделают ни в Европе, ни в РФ, а наоборот, каждая из сторон продолжит готовиться к различным сценариям, включая НАТО.

"Время покажет, насколько можно будет сохранить мир. Но и Россия страдает экономически и социально и выиграла бы от соглашения", — сказал Фидан.

Также он выразил мнение, сейчас Украина и РФ как никогда готовы к миру, так как "увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения".

По словам Фидана, российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на остановку огня и достигнуть мирной сделки, но при определенных условиях.

"Эта позиция была доведена до сведения украинской стороны, и мы участвуем в некоторых ее аспектах. Эта война также приносит России очень высокие расходы", — резюмировал глава министерства.

Читайте также на портале "Комментарии" — это была лишь прелюдия: когда начнутся настоящие переговоры о прекращении войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – после переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus692b1c0be9b1296b9ef97f4c/tuerkischer-aussenminister-kanzler-merz-und-minister-wadephul-handeln-visionaer.html
Теги:

Новости

Все новости