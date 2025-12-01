В Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ: на сколько лет может наступить мир

Возможное соглашение между Украиной и РФ может обеспечить мир в регионе на 50-70 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для "Welt am Sonntag" заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

Глава МИД Турции отметил, мирный договор должен включать в себя обязательства о ненападении "друг на друга ни при каких обстоятельствах".

"Если удастся договориться, это может привести к 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше", — считает министр.

В то же время топ-дипломат акцентировал, что мирная сделка не означает отказ от собственных мер безопасности. Этого не сделают ни в Европе, ни в РФ, а наоборот, каждая из сторон продолжит готовиться к различным сценариям, включая НАТО.

"Время покажет, насколько можно будет сохранить мир. Но и Россия страдает экономически и социально и выиграла бы от соглашения", — сказал Фидан.

Также он выразил мнение, сейчас Украина и РФ как никогда готовы к миру, так как "увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения".

По словам Фидана, российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на остановку огня и достигнуть мирной сделки, но при определенных условиях.

"Эта позиция была доведена до сведения украинской стороны, и мы участвуем в некоторых ее аспектах. Эта война также приносит России очень высокие расходы", — резюмировал глава министерства.

