В Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ: на сколько лет может наступить мир

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Возможное соглашение между Украиной и РФ может обеспечить мир в регионе на 50-70 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью для "Welt am Sonntag" заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников
Глава МИД Турции отметил, мирный договор должен включать в себя обязательства о ненападении "друг на друга ни при каких обстоятельствах".
В то же время топ-дипломат акцентировал, что мирная сделка не означает отказ от собственных мер безопасности. Этого не сделают ни в Европе, ни в РФ, а наоборот, каждая из сторон продолжит готовиться к различным сценариям, включая НАТО.
Также он выразил мнение, сейчас Украина и РФ как никогда готовы к миру, так как "увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения".
По словам Фидана, российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на остановку огня и достигнуть мирной сделки, но при определенных условиях.
Читайте также на портале "Комментарии" — это была лишь прелюдия: когда начнутся настоящие переговоры о прекращении войны в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – после переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали.