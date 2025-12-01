У Туреччині висловилися про можливу угоду України та РФ: на скільки років може настати мир

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Можлива угода між Україною та РФ може забезпечити мир у регіоні на 50-70 років. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: із відкритих джерел
Глава МЗС Туреччини зазначив, мирний договір повинен включати зобов'язання про ненапад "один на одного за жодних обставин".
Водночас топ-дипломат наголосив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в РФ, а навпаки кожна сторона продовжить готуватися до різних сценаріїв, включаючи НАТО.
Також він висловив думку, що зараз Україна і РФ як ніколи готові до миру, оскільки "побачили масштаби людських страждань і руйнувань і усвідомили власні обмеження".
За словами Фідана, російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на зупинку вогню та досягти мирної угоди, але за певних умов.
Читайте також на порталі "Коментарі" – це була лише прелюдія: коли розпочнуться справжні переговори щодо припинення війни в Україні.
Також видання "Коментарі" повідомляло – після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі.