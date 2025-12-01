logo_ukra

BTC/USD

86832

ETH/USD

2838.08

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина У Туреччині висловилися про можливу угоду України та РФ: на скільки років може настати мир
commentss НОВИНИ Всі новини

У Туреччині висловилися про можливу угоду України та РФ: на скільки років може настати мир

У МЗС Туреччини вважають, що мир між Україною та РФ можливий лише на певний термін

1 грудня 2025, 07:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Можлива угода між Україною та РФ може забезпечити мир у регіоні на 50-70 років. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

У Туреччині висловилися про можливу угоду України та РФ: на скільки років може настати мир

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: із відкритих джерел

Глава МЗС Туреччини зазначив, мирний договір повинен включати зобов'язання про ненапад "один на одного за жодних обставин".

"Якщо вдасться домовитися, це може призвести до 50, 60, 70 років світу в регіоні. Можливо навіть більше", — вважає міністр.

Водночас топ-дипломат наголосив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в РФ, а навпаки кожна сторона продовжить готуватися до різних сценаріїв, включаючи НАТО.

"Час покаже, наскільки можна буде зберегти мир. Але й Росія страждає економічно та соціально і виграла б від угоди", — сказав Фідан.

Також він висловив думку, що зараз Україна і РФ як ніколи готові до миру, оскільки "побачили масштаби людських страждань і руйнувань і усвідомили власні обмеження".

За словами Фідана, російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на зупинку вогню та досягти мирної угоди, але за певних умов.

"Цю позицію було доведено до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також приносить Росії дуже високі витрати", — резюмував глава міністерства.

Читайте також на порталі "Коментарі" – це була лише прелюдія: коли розпочнуться справжні переговори щодо припинення війни в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus692b1c0be9b1296b9ef97f4c/tuerkischer-aussenminister-kanzler-merz-und-minister-wadephul-handeln-visionaer.html
Теги:

Новини

Всі новини