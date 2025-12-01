У Туреччині висловилися про можливу угоду України та РФ: на скільки років може настати мир

Можлива угода між Україною та РФ може забезпечити мир у регіоні на 50-70 років. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: із відкритих джерел

Глава МЗС Туреччини зазначив, мирний договір повинен включати зобов'язання про ненапад "один на одного за жодних обставин".

"Якщо вдасться домовитися, це може призвести до 50, 60, 70 років світу в регіоні. Можливо навіть більше", — вважає міністр.

Водночас топ-дипломат наголосив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в РФ, а навпаки кожна сторона продовжить готуватися до різних сценаріїв, включаючи НАТО.

"Час покаже, наскільки можна буде зберегти мир. Але й Росія страждає економічно та соціально і виграла б від угоди", — сказав Фідан.

Також він висловив думку, що зараз Україна і РФ як ніколи готові до миру, оскільки "побачили масштаби людських страждань і руйнувань і усвідомили власні обмеження".

За словами Фідана, російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на зупинку вогню та досягти мирної угоди, але за певних умов.

"Цю позицію було доведено до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також приносить Росії дуже високі витрати", — резюмував глава міністерства.

Читайте також на порталі "Коментарі" – це була лише прелюдія: коли розпочнуться справжні переговори щодо припинення війни в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі.



