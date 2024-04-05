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В Турции заявили, что война в Украине должна завершиться "альтернативным путем"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Брюсселе заявил о том, что война в Украине должна быть завершена при использовании альтернативных путей, сообщает Anadolu

сегодня, 18:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что на встрече министров иностранных дел членов НАТО глава МИДа Дмитрий Кулеба рассказал им о ситуации на фронте в Украине.

В Турции заявили, что война в Украине должна завершиться "альтернативным путем"

Хакан Фидан

По его словам, для завершения войны в Украине необходимо искать альтернативные пути.

При этом он подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и целостность Украины, а также ее право на безопасность, впрочем, необходимо использовать альтернативные методы для того, чтобы прекратить войну в стране.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европейском Союзе заявили о том, что будут поддерживать Украину до ее победы над Россией и будут предоставлять для этого все необходимое. При этом там подчеркнули, что поскольку именно Украина является жертвой агрессивной захватнической войны, то должна сама принимать решение о том, готова ли она идти на уступки или на какие-то другие условия. В то же время, в ЕС добавили, что Киев сам должен определить время, когда будет считать целесообразным проводить такой разговор.

Вместе с тем, в Китае настаивают , что нужно решить "кризис" в Украине политическим путем. При этом там считают, что в захватнической войне России против Украины не должно быть ни победителей, ни проигравших. Также в Пекине заявили, что Китай не помогает ни одной из сторон конфликта. Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил союзникам, что Китай наоборот нарастил масштабы оказания помощи России, и его масштабы становятся угрожающими. По его словам, такая ситуация тревожна.

Кроме того, известно, что Турция также неоднократно говорила о необходимости поиска путей, которые бы остановили войну в Украине. Там считают, что между Украиной и РФ нужно провести мирные переговоры и предложили свои услуги в их организации.




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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%
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