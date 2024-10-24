В Турции заявили о поддержке территориальной целостности, но при одном условии

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Slava Kot
Заместитель спикера Великого национального собрания Турции Бекир Боздаг заявил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, однако, по его словам, окончание войны должно происходить дипломатическим путем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Турция о территориальной целостности Украины. Фото из открытых источников
Бекир Боздаг выступил на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, где озвучил позицию Турции по поводу войны в Украине. По его словам, Украина борется за свою территориальную целостность и свободу с 2014 года, когда был аннексирован Крым, а не только с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
Заместитель спикера Великого национального собрания Турции подчеркнул, что его страна и дальше будет оказывать поддержку Украине для восстановления территориальной целостности и возвращения к границам 1991 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции сделали заявление о мирных переговорах по войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Эрдоган рассказал, как должна закончиться война в Украине и ответил чей Крым.
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