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В Турции заявили о поддержке территориальной целостности, но при одном условии

В Турции считают, что окончание войны в Украине и возвращение оккупированных территорий должно происходить дипломатично.

сегодня, 17:05
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Slava Kot

Заместитель спикера Великого национального собрания Турции Бекир Боздаг заявил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, однако, по его словам, окончание войны должно происходить дипломатическим путем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В Турции заявили о поддержке территориальной целостности, но при одном условии

Турция о территориальной целостности Украины. Фото из открытых источников

Бекир Боздаг выступил на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, где озвучил позицию Турции по поводу войны в Украине. По его словам, Украина борется за свою территориальную целостность и свободу с 2014 года, когда был аннексирован Крым, а не только с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

"Украина прокладывает собственный путь и обороняется в ужасной войне. Вместе с тем мы должны идти по дипломатическому пути и соблюдать международное право. Мы убеждены, что стратегическое видение, направленное на завершение этого конфликта, его разрешение должно быть найдено в дипломатической плоскости, а не на поле боя", — сказал Боздаг.

Заместитель спикера Великого национального собрания Турции подчеркнул, что его страна и дальше будет оказывать поддержку Украине для восстановления территориальной целостности и возвращения к границам 1991 года.

"Мы мобилизуем все усилия, чтобы помочь Украине в этой борьбе. Мы также выражаем готовность помогать в восстановлении Украины", — добавил Боздаг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции сделали заявление о мирных переговорах по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Эрдоган рассказал, как должна закончиться война в Украине и ответил чей Крым.



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