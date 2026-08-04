Турция обратилась в Россию и Украину с призывом немедленно обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск. В результате инцидента было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжелые ранения.

Турция. Фото: из открытых источников

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции, выразив серьезную обеспокоенность из-за роста количества атак на гражданские корабли. В Анкаре подчеркнули, что неоднократно предупреждали о рисках для морского сообщения, однако ситуация продолжает ухудшаться.

По информации турецких СМИ, судно направлялось в Турцию, когда недалеко от побережья Черного моря потерпел удар беспилотника. После взрыва все 22 члена экипажа были эвакуированы, а три моряка получили серьезные травмы.

Генеральное управление морских дел Турции уточнило, что среди экипажа находились 13 граждан страны. По предварительным данным, в результате атаки были повреждены жилые помещения судна и его носовая часть, после чего на борту вспыхнул пожар.

Турецкие власти пока не называют сторону, ответственную за удар, однако заявляют, что внимательно следят за состоянием пострадавших граждан и развитием ситуации.

Инцидент стал очередным свидетельством того, что боевые действия все больше влияют на безопасность международного судоходства в Черном море. В Анкаре ожидают, что обе стороны конфликта примут меры по недопущению новых атак на гражданские суда, ведь дальнейшая эскалация создает риски не только для региона, но и для международной торговли.

Также издание "Комментарии" сообщало — Соединенные Штаты расширили санкционное давление на Россию, введя новые ограничения против подразделений Вооруженных сил РФ, структур Министерства обороны и ряда физических лиц. Причиной стало нарушение Закона США о нераспространении оружия массового поражения по Ирану, Сирии и Северной Корее (INKSNA). Об этом сообщил Государственный департамент США.



