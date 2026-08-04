Війна виходить з-під-контролю: Туреччина звернулася до Росії та України з жорсткою заявою

Туреччина звернулася до Росії та України із закликом негайно забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ. Унаслідок інциденту було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу дістали тяжкі поранення.

Туреччина. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини, висловивши серйозне занепокоєння через зростання кількості атак на цивільні кораблі. В Анкарі наголосили, що неодноразово попереджали про ризики для морського сполучення, однак ситуація продовжує погіршуватися.

За інформацією турецьких ЗМІ, судно прямувало до Туреччини, коли неподалік узбережжя Чорного моря зазнало удару безпілотника. Після вибуху всі 22 члени екіпажу були евакуйовані, а троє моряків отримали серйозні травми.

Генеральне управління морських справ Туреччини уточнило, що серед екіпажу перебували 13 громадян країни. За попередніми даними, внаслідок атаки були пошкоджені житлові приміщення судна та його носова частина, після чого на борту спалахнула пожежа.

Турецька влада поки не називає сторону, відповідальну за удар, однак заявляє, що уважно стежить за станом постраждалих громадян та розвитком ситуації.

Інцидент став черговим свідченням того, що бойові дії дедалі більше впливають на безпеку міжнародного судноплавства в Чорному морі. В Анкарі очікують, що обидві сторони конфлікту вживуть заходів для недопущення нових атак на цивільні судна, адже подальша ескалація створює ризики не лише для регіону, а й для міжнародної торгівлі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати розширили санкційний тиск на Росію, запровадивши нові обмеження проти підрозділів Збройних сил РФ, структур Міністерства оборони та низки фізичних осіб. Причиною стало порушення Закону США про нерозповсюдження зброї масової поразки щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA). Про це повідомив Державний департамент США.



