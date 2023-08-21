Встреча Путина и Эрдогана откладывается: что произошло

Ранее появилась информация, что российский президент Владимир Путин должен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Но теперь сообщают, что встреча, вероятно, откладывается, по меньшей мере, до сентября. Об этом пишет Anadolu.

Путин и Эрдоган (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что турецкий президент рассчитывает встретиться с главой Кремля в сентябре. Политики будут обсуждать, в частности, будущее "зернового соглашения".

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"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком будет такая возможность, мы с Путиным встретимся лично", – заявил Эрдоган.

Но президент Турции не сообщил, где могут пройти переговоры с российскими президентом. Стало известно, что Россию вскоре может посетить министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Напомним, что "Комментарии" писали о встрече Путина и Эрдогана: стали известны новые подробности. Российский диктатор Владимир Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни. Точная дата пока держится в секрете, поскольку вокруг предстоящего визита российского президента много обсуждений и критических высказываний в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана, адресовавшего приглашение российскому лидеру. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

Журналисты утверждают, что администрация президента Турции Эрдогана на фоне приезда главы Кремля "активизировала дипломатические связи" с США, Украиной и ЕС. Целью является усиление контактов по восстановлению зерновой сделки, вероятно, в расширенном формате.

Официально приезд Путина в Анкару пока не подтвердили ни в Москве, ни в Анкаре. Отметим, ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин в августе совершит первый заграничный визит после выдачи в марте Международным уголовным судом ордера на его арест.

