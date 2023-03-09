Эрдоган проигрывает выборы в Турции: результаты опроса

Многолетний лидер Реджеп Эрдоган проигрывает выборы президенту Турции кандидату от объединенной оппозиции. Такие данные свидетельствуют о результатах опроса в Турции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкую социологическую службу ORC Araştirma, которая провела соответствующий опрос.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

В последние годы позиции Реджепа Эрдогана в Турции пошатнулись. Это было обусловлено политикой турецкого лидера, приведшей к крупнейшей годовой инфляции в стране за последние 20 лет – около 80%.

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Кроме того, граждане оппозиции обвиняют Эрдогана в большом количестве смертей из-за землетрясения. По их мнению, Эрдоган позволял близким к себе компаниям строить дома без должного укрепления против землетрясений. Как следствие большинство таких домов обрушилось, а под завалами погибли люди.

Согласно проведенному опросу в начале марта за Реджепа Эрдогана проголосовали бы 43,2% избирателей. В то время как при его оппоненте от оппозиции Кемаля Килидароглу – 56,8%. В январском опросе действующий президент Турции побеждал любого оппонента. Тогда результаты Эрдогана были 42,5%, а у оппонентов 41,8%.





Следует отметить, что шесть оппозиционных сил Турции объединились, чтобы избрать одного кандидата для выборов на пост президента, которые пройдут 14 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Турция ответила на предупреждение Соединенных Штатов об экспорте военных товаров в Российскую Федерацию.

Также "Комментарии" писали, что Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции.