Главная Новости Мир Турция Закончится ли война в Украине в ближайшее время: прямой ответ Эрдогана
commentss НОВОСТИ Все новости

Закончится ли война в Украине в ближайшее время: прямой ответ Эрдогана

Президент Турции заявил, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине

23 сентября 2025, 06:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Реальность заключается в том, что война в Украине закончится не скоро. Это не очень хорошая новость, но ее нужно принять. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

Закончится ли война в Украине в ближайшее время: прямой ответ Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также убежден, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане.

"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", — отметил президент Турции.

Эрдоган после саммита ШОС пообщался с журналистами и рассказал, что обсуждал возможные пути достижения мира с Владимиром Путиным на переговорах в Китае, а также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер подчеркнул, что перспектива мирных договоренностей остается открытой, но для встречи на самом высоком уровне пока нет надлежащих условий.

Источник: https://www.foxnews.com/video/6379948548112
