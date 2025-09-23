logo_ukra

Чи закінчиться війна в Україні найближчим часом: пряма відповідь Ердогана
Чи закінчиться війна в Україні найближчим часом: пряма відповідь Ердогана

Президент Туреччини заявив, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні

23 вересня 2025, 06:46
Кравцев Сергей

Реальність у тому, що війна в Україні закінчиться не скоро. Це не дуже хороша новина, але її потрібно ухвалити. Таку заяву в інтерв'ю телеканалу Fox News зробив президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган.

Чи закінчиться війна в Україні найближчим часом: пряма відповідь Ердогана

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

"Я не дуже вірю, що війна в Україні незабаром закінчиться. Це не дуже хороша новина", — сказав турецький лідер.

Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

"Ми сподіваємося, що ця підтримка триватиме", — зазначив президент Туреччини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президенти України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін поки що не готові до особистої зустрічі для обговорення шляхів закінчення війни.

Ердоган після саміту ШОС поспілкувався з журналістами та розповів, що обговорював можливі шляхи досягнення миру з Володимиром Путіним на переговорах у Китаї, а також провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Турецький лідер підкреслив, що перспектива мирних домовленостей залишається відкритою, але для зустрічі на найвищому рівні поки що немає належних умов.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Ердоган 1 вересня у кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили, зокрема, питання війни в Україні.

Раніше "Коментарі" писали — що хоче Путін в обмін на ядерне роззброєння Росії: в чому небезпека для України.




Джерело: https://www.foxnews.com/video/6379948548112
