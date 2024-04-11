Администрация Байдена и кремлевские "товарищи" начали активные переговоры. Признаки

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Ткачик Олеся
Похоже, что Администрация Джо Байдена и кремлевские "товарищи" ведут сейчас какие-то переговоры и активно торгуются, считает Петр Олещук. В рамках этих переговоров, очевидно, россияне просто попросили Вашингтон повлиять на Киев, чтобы он перестал наносить удары по НПЗ, потому что для России они весьма чувствительны и неприятны. При этом, как отметил эксперт, учитывая последние официальные заявления должностных лиц США, американцы отнюдь не против, чтобы помочь россиянам.
Байден и Путин
Кроме того, по словам Олещука, о том, что США договаривается с РФ, может свидетельствовать и заявление главы Госдепа Энтони Блинкена в Брюсселе на вопрос, может ли Запад вести бизнес с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным, как обычно. Бликен отметил, что Соединенные Штаты с любой страной сосредоточены на политике, а не на личностях.
Также он обратил внимание, что появилась информация, которую впоследствии подтвердила вице-премьер Ольга Стефанишина, что Германия и США против приглашения Украины в НАТО на Вашингтонском саммите. Хотя, как добавляет политолог, само приглашение не означает немедленное вступление, в случае Украины оно могло бы растянуться на годы.
Более того, своими заявлениями о том, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастен ИГИЛ, США хотели наладить сотрудничество с Россией и начать с совместной борьбы с терроризмом. Однако Кремль на это не пошел, поскольку решил все же делать крайней Украину, выставить главу СБУ Василия Малюка главным "террористом", а все потому, что удары по российским НПЗ, за которыми стоят спецслужбы, донимают агрессора.
То есть, подчеркнул Олещук, Администрация Байдена все же готова помогать стране-агрессору.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США призывают Украину не бить по российским НПЗ и выбрать другие цели для ударов.
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