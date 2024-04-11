Администрация Байдена и кремлевские "товарищи" начали активные переговоры. Признаки

Похоже, что Администрация Джо Байдена и кремлевские "товарищи" ведут сейчас какие-то переговоры и активно торгуются, считает Петр Олещук. В рамках этих переговоров, очевидно, россияне просто попросили Вашингтон повлиять на Киев, чтобы он перестал наносить удары по НПЗ, потому что для России они весьма чувствительны и неприятны. При этом, как отметил эксперт, учитывая последние официальные заявления должностных лиц США, американцы отнюдь не против, чтобы помочь россиянам.

Байден и Путин

Кроме того, по словам Олещука, о том, что США договаривается с РФ, может свидетельствовать и заявление главы Госдепа Энтони Блинкена в Брюсселе на вопрос, может ли Запад вести бизнес с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным, как обычно. Бликен отметил, что Соединенные Штаты с любой страной сосредоточены на политике, а не на личностях.

"Итак, США подводит к идее переговоров с самым бункерным дедом"

, – подчеркнул Олещук.

Также он обратил внимание, что появилась информация, которую впоследствии подтвердила вице-премьер Ольга Стефанишина, что Германия и США против приглашения Украины в НАТО на Вашингтонском саммите. Хотя, как добавляет политолог, само приглашение не означает немедленное вступление, в случае Украины оно могло бы растянуться на годы.

"США, очевидно, хотят торговаться с российской стороной вопросом отказа от членства в НАТО для Украины"

, – отметил Олещук.

Более того, своими заявлениями о том, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастен ИГИЛ, США хотели наладить сотрудничество с Россией и начать с совместной борьбы с терроризмом. Однако Кремль на это не пошел, поскольку решил все же делать крайней Украину, выставить главу СБУ Василия Малюка главным "террористом", а все потому, что удары по российским НПЗ, за которыми стоят спецслужбы, донимают агрессора.

"Удары по НПЗ, бурная реакция на них не только среди российского руководства, но и в мире. Реакция, которой не было ни в результате уничтожения Каховской ГЭС, ни в результате сброса бомб и ракет на жилые дома с украинцами, ни из-за уничтожения россиянами украинской энергетики. Кстати, то, с какой дикостью россияне бросились бросать все на украинские ТЭЦ, тоже является показателем того, как болезненны были для них удары по НПЗ"

, – отметил эксперт.

То есть, подчеркнул Олещук, Администрация Байдена все же готова помогать стране-агрессору.

"Похоже, что администрация Байдена потеряла надежды, что по итогам войны и санкций удастся запустить в рашке "транзит"

, — подчеркнул политолог и добавил, что Байден, похоже, готов коммуницировать с Путиным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США призывают Украину не бить по российским НПЗ и выбрать другие цели для ударов.