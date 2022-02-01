Администрация Байдена назвала условие признания Талибана

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена назвала одно из условий признания легитимности Талибана, в августе 2021 года захватившего Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Байдена. В заявлении отмечается, что 31 января исполнится два года с момента, когда ветерана ВМС США Марка Фририкса взяли в заложники в Афганистане. Он был инженером-строителем и работал в Афганистане, но сейчас уже два года талибы держат его в плену. Муж родом и Иллинойсу, дома его ждет, не зная о том, где он и в каком состоянии, его семья.

Джо Байден (фото из открытых источников)

“Угрожать безопасности американцев или любого невинного мирного населения всегда неприемлемо, а захват заложников является актом особой жестокости и трусости”, – говорится в заявлении.

А администрации Байдена отмечают: не может идти и речи о каком-либо признании легитимности правительства Талибана, Марка не освободят из плена – и "это не подлежит обсуждению". Отмечается, что администрация Байдена упорно работает над освобождением заложников, пока каждый несправедливо задержанный американец не вернется домой.

Напомним, талибы приказали отрубить головы манекенов, описывая их как "идолов", запрещенных исламом. Владельцам магазинов в западной афганской провинции Герат на этой неделе Министерство пропаганды добродетели и предотвращение порока приказало удалить головы женских манекенов, сообщает The Times. Проигнорирующим приказ грозит суровое наказание, предупредили в местном управлении министерства, сообщает СМИ. Министры считали, что люди поклоняются манекенам как идолам, сообщает MailOnline, а Коран считает идолопоклонство непрощенным грехом. Как сообщает афганская СМИ Raha Press, директор местного министерства заявил, что даже смотреть на лицо женского манекена противоречит законам шариата.

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