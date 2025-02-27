Администрация Трампа отложила санкции Байдена: для кого сделали исключение

Министерство финансов США отложило на месяц применение санкций против компании "Нафтна индустрија Србије" (NIS), контрольный пакет акций которой принадлежит России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в Instagram.

Санкции. Фото: из открытых источников

Санкции должны вступить в силу с 27 февраля.

Вучич показал письмо американского министерства, где отмечено, что отсрочка действует до 28 марта или "до завершения одобренной продажи" российской доли в компании.

Стоит отметить, 10 января в последние дни администрации Джо Байдена США ввели санкции против российских энергетических компаний, в частности это Сургутнефть, Газпром нефть и их дочерние компании, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоносителей, используемых режимом Владимира Путина для финансирования войны против Украины.

Газпром нефть в 2008 году без тендера приобрела 51% акций сербской компании NIS за 400 млн евро. Сейчас это вторая по величине компания Сербии.

До введения санкций доля Газпром нефти составила 50%, но 26 февраля она сообщила о ее сокращении до 44,85%. Одновременно Газпром увеличил свою долю с 6,15% до 11,30%.

Сербские власти владеют около 30% акций, остальные – в собственности мелких акционеров.

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