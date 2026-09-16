Один день – и другой Вашингтон: чем выборы в США могут обернуться для Трампа и Украины

После ноябрьских выборов в Конгресс политический Вашингтон может выглядеть совсем иначе. И об этом уже говорят сами американцы. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты, но это преимущество вовсе не выглядит несокрушимым. Об этом рассказал телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко.

США. Фото: из открытых источников

"Если демократы возьмут Палату представителей, у Дональда Трампа станет гораздо меньше пространства для маневра. Сам президент уже предупреждает: победа демократов может привести к новым попыткам его импичмента. Но здесь важно понимать главное, что потеря контроля над одной из палат Конгресса сама по себе не означает немедленного ухода президента из Белого дома. Для импичмента нужны определенные процедуры и, в конечном счете, две трети голосов Сената для осуждения и отстранения", – отметил эксперт.

При этом Сергей Дойко обращает внимание, что последствия могут быть серьезными и без этого. Контроль демократов над Палатой потянет больше расследований, больше политического давления на администрацию и гораздо более жесткое противостояние между Белым домом и Конгрессом.

"И для Украины эти выборы тоже далеко не внутреннее дело США. 3 ноября американцы будут выбирать не только своих конгрессменов, а частично на этих выборах будет определяться и пространство для дальнейшей американской политики в отношении Украины. Реальной помощи Украине, а не заявлений и проволочек", – отметил эксперт.

По его мнению, у Трампа сейчас непростая политическая ситуация: уровень его одобрения держится примерно на отметке 40%, а война с Ираном, цены на энергоносители и последствия внешнеполитических кризисов напрямую отражаются на настроениях американских избирателей. И не в лучшую сторону.

При этом Сергей Дойко обращает внимание, что после разговоров с американским политическим консультантом Юрием Ванетиком он пришел к выводу, что существует интересный парадокс, как, кстати, говорят сами американцы: поддержка Украины в Конгрессе во многих вопросах сохраняется по обе стороны партийного барьера. Поэтому потенциальная победа демократов или же более сбалансированный Конгресс может означать усиление давления на рф, продолжение санкционной политики и увеличение финансовой и военной помощи Киеву.

"Но есть и обратная сторона. Это нужно тоже понимать. Если республиканцы потеряют позиции слишком резко, внутри самой Республиканской партии могут усилиться изоляционистские настроения. Поднимут еще выше голову те, кто считает, что Америка должна меньше тратить на зарубежные конфликты и больше заниматься собственными проблемами. Поэтому главный вопрос для Украины даже не в том, кто получит больше мест в Конгрессе. Вопрос в другом: какое место Украина и вообще внешняя политика займут в голове американского избирателя 3 ноября?", – отметил эксперт.

Подытоживая, Сергей Дойко отметил, если главным сюжетом кампании снова станут экономика, цены и внутренние проблемы США, то украинская тема может уйти на второй план, а, если внешняя политика станет одним из ключевых вопросов выборов, то результаты голосования могут очень быстро почувствовать и в Киеве, и в москве.

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