Один день – и другой Вашингтон: чем выборы в США могут обернуться для Трампа и Украины

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Кравцев Сергей
После ноябрьских выборов в Конгресс политический Вашингтон может выглядеть совсем иначе. И об этом уже говорят сами американцы. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты, но это преимущество вовсе не выглядит несокрушимым. Об этом рассказал телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко.
США. Фото: из открытых источников
При этом Сергей Дойко обращает внимание, что последствия могут быть серьезными и без этого. Контроль демократов над Палатой потянет больше расследований, больше политического давления на администрацию и гораздо более жесткое противостояние между Белым домом и Конгрессом.
По его мнению, у Трампа сейчас непростая политическая ситуация: уровень его одобрения держится примерно на отметке 40%, а война с Ираном, цены на энергоносители и последствия внешнеполитических кризисов напрямую отражаются на настроениях американских избирателей. И не в лучшую сторону.
При этом Сергей Дойко обращает внимание, что после разговоров с американским политическим консультантом Юрием Ванетиком он пришел к выводу, что существует интересный парадокс, как, кстати, говорят сами американцы: поддержка Украины в Конгрессе во многих вопросах сохраняется по обе стороны партийного барьера. Поэтому потенциальная победа демократов или же более сбалансированный Конгресс может означать усиление давления на рф, продолжение санкционной политики и увеличение финансовой и военной помощи Киеву.
Подытоживая, Сергей Дойко отметил, если главным сюжетом кампании снова станут экономика, цены и внутренние проблемы США, то украинская тема может уйти на второй план, а, если внешняя политика станет одним из ключевых вопросов выборов, то результаты голосования могут очень быстро почувствовать и в Киеве, и в москве.
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