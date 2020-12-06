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Главная Новости Мир США Адвокат Трампа заразился коронавирусом
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Адвокат Трампа заразился коронавирусом

Об этом президент написал в Twitter

сегодня, 22:34
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что его адвокат Руди Джулиани получил положительный результат на коронавирус.

Адвокат Трампа заразился коронавирусом

Г-н Трамп написал в Твиттере: "@RudyGiuliani, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, и который неустанно работал над разоблачением самых коррумпированных выборов (безусловно!) В истории США, сдал положительный результат на вирус. Поправляйся скорее, Руди, мы продолжим!!!"

Напомним, бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон заявили, что готовы к публичной вакцинации против Covid-19, чтобы побудить своих сограждан сделать то же самое..

Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай начал вакцинацию населения Индонезии, не закончив испытание своей вакцины. По словам президента Джокови, вакцина все еще нуждается в оценке Агентства по контролю за продуктами и лекарствами страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает подготовку к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек. Отмечено, что провинции уже готовы к вакцинации.





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Источник: https://news.sky.com/story/covid-19-trumps-lawyer-rudy-giuliani-tests-positive-for-coronavirus-says-president-12153770
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