Агитация Трампа и фото протестующих в Украине: зачем политтехнологи использовали фото с Евромайдана

В рекламе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа использовали фото протестующих во время Революции достоинства в Украине в 2014 году, чтобы проиллюстрировать "хаос и насилие". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались случайно или специально это было сделано и стоит ли на это реагировать Украине.



Фото протестующих в Украине в агитации Трампа: случайное совпадение

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий предполагает, что произошло случайное совпадение.

"Вообще большинство действий, связанных в США с американской политикой, имеют преимущественно сугубо внутреннюю мотивацию, – отмечает эксперт. – Скорее всего, пиарщикам Трампа необходимо было для подтверждения мотивации своих предвыборных месседжей фото с белыми протестующими, чтобы не раздувать ситуацию с протестами, имеющуюся в США".

Украине на официальном уровне не стоит обращать на эту ситуацию особое внимание, уверен Александр Палий.

"Нам нужно держаться как можно более нейтрально в американской избирательной кампании", – подчеркивает политэксперт.

Фото протестующих в Украине в агитации Трампа: без всякого подтекста

Преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук призывает не искать какой-то подтекст в происшедшем.

"Фото и видео с Майдана часто использовались в разной информационной продукции из-за их эффектности и распространенности. Вряд ли многие американцы распознают в этом связь с Майданом", – считает политолог.

Впрочем, отмечает Петр Олещук, не вызывает сомнений, что у Трампа своеобразное отношение к Украине как к стране, которая создает для него проблемы.

"Однако в данном случае я всё же предположу случайность", – говорит политолог.

Фото протестующих в Украине в агитации Трампа: не стоит придавать значения

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк призывает не придавать инциденту серьезного значения.

"Понятно, что в окружении Трампа есть люди, которые недружелюбны к Украине, – отмечает эксперт. – В том числе те, кого привел туда Манфорт (Пол Манафорт – американский юрист, лоббист и политконсультант, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в июне-августе 2016 года; 30 октября 2017 года был арестован в рамках указанного расследования, и ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в отмывании денег – ред.). Неудивительно, что они стараются использовать Украину как устрашения для своих избирателей. Мол, смотрите, что может быть и у нас…".

Анатолий Октисюк напоминает недавний случай с адвокатом Трампа – Рудольфом Джулиани – изобразившим карту Украины без полуострова Крым, который Россия аннексировала в марте 2014 года. Да и сам Трамп, если судить по записям Болтона (советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года; этим летом вышла его книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", в которой Болтон жестко критикует Трампа – ред.), достаточно предвзято относится к Украине, отмечает аналитик.

"Зацикливаться на этом не стоит. В США на теме будут хайповать демократы, в Украине их партнеры – грантоеды, соросята... Но для власти нет смысла в это ввязываться. Отношения между Украины и США и так напряженные".

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