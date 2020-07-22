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Главная Новости Мир США Трамп заговорил как Путин: в своей агитации лидер США назвал события на Майдане "хаосом и насилием"
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Трамп заговорил как Путин: в своей агитации лидер США назвал события на Майдане "хаосом и насилием"

В своей предвыборной рекламе президент США Дональд Трамп противопоставил свое правление событиям на Евромайдане в Киеве

22 июля 2020, 22:52
Автор:

Екатерина Белоброва
Трамп заговорил как Путин: в своей агитации лидер США назвал события на Майдане "хаосом и насилием"

Штаб президента Дональда Трампа опубликовал в социальных сетях предвыборную агитацию в рамках президентской кампании, где использовал кадр от 18 февраля 2014 года, в котором протестующие на Евромайдане пытаются отнять у полицейского дубинку. Об этом передает издание "Европейская правда".

Так, публикация демонстрирует "два противоположных мира": где страной руководит сам Трамп и это сопровождается "защитой для общества" и фотография, которая изображает будущее американской нации, видимо, если она проголосует не в пользу Трампа - "хаос и насилие".

Пользователи Twitter заметили, что второе изображение демонстрирует вовсе не события из истории США, например массовые акты вандализма в расовых протестах, которые продолжают локально бушевать в разных частях страны. На фотографии показано событие, которое происходило во время Революции Достоинства в Украине, когда протестующие против преступного режима власти отнимали у сотрудника тогдашнего спецподразделения "Беркут" дубинку.

Сообщение в политической рекламе адресованное от имени сообщества Evangelicals for Trump, но оно является частью кампании за переизбрание Трампа и можно видеть, что реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани изобразил карту Украины без полуострова Крым, который Россия аннексировала в марте 2014 года, нарушив международные декларации.


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