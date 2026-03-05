Аляска просит Трампа срочно вернуть украинских беженцев

Власти американского штата Аляска обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом разрешить украинским беженцам и дальше оставаться и работать в регионе. Причиной послужила острая нехватка рабочей силы, которая может осложнить реализацию масштабных экономических проектов в штате.

Аляска просит оставить украинских беженцев. Фото: EPA-EFE

Как сообщает Anchorage Daily News, губернатор Аляски Майк Данливи направил в Белый дом официальное письмо с просьбой продлить гуманитарный статус для граждан Украины. По словам чиновника, штат готовится к периоду значительных инфраструктурных и ресурсных проектов, нуждающихся в стабильной и квалифицированной рабочей силе, которую могут обеспечить украинские беженцы.

"Аляска сталкивается с постоянной и хорошо задокументированной нехваткой рабочей силы. Украинские беженцы, ныне проживающие на Аляске, являют собой немедленное и практическое решение", — отметил Данливи в обращении к президенту.

По данным местных организаций помощи, в настоящее время на Аляске находятся около 678 украинцев с гуманитарным статусом. В целом же после начала полномасштабной войны России против Украины в штат переехало примерно тысяча украинцев. Однако после приостановки программы временного пребывания более 100 из них уже покинули Аляску.

Директор организации New Chance United Зари Опанасевич объясняет, что в последние годы штат все больше полагается на приезжих работников из-за нехватки местной рабочей силы. По ее словам, украинцы быстро интегрировались в экономику и готовы работать в разных секторах.

"Это способствует своевременному завершению крупных инфраструктурных проектов и снижает зависимость от дорогостоящей рабочей силы из других штатов. В более широком смысле это укрепляет американскую традицию поощрения законного труда, самодостаточности и вклада в национальные интересы", — пояснил губернатор Аляски Майк Данливи в письме Трампу.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом планировал лишить около 240 тысяч украинцев временного правового статуса и депортировать их в ускоренном режиме. Сейчас украинцы, подающие документы на продление своего гуманитарного статуса в США, все чаще встречаются с задержками от американских учреждений.

Теперь власти Аляски надеются, что Вашингтон учтет экономические потребности штата и позволит украинцам остаться работать в регионе.

