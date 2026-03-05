logo

Главная Новости Мир США Аляска просит Трампа срочно вернуть украинских беженцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Аляска просит Трампа срочно вернуть украинских беженцев

Власти Аляски призвали Дональда Трампа продлить гуманитарный статус украинских беженцев.

5 марта 2026, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Власти американского штата Аляска обратились к президенту США Дональду Трампу с призывом разрешить украинским беженцам и дальше оставаться и работать в регионе. Причиной послужила острая нехватка рабочей силы, которая может осложнить реализацию масштабных экономических проектов в штате.

Аляска просит Трампа срочно вернуть украинских беженцев

Аляска просит оставить украинских беженцев. Фото: EPA-EFE

Как сообщает Anchorage Daily News, губернатор Аляски Майк Данливи направил в Белый дом официальное письмо с просьбой продлить гуманитарный статус для граждан Украины. По словам чиновника, штат готовится к периоду значительных инфраструктурных и ресурсных проектов, нуждающихся в стабильной и квалифицированной рабочей силе, которую могут обеспечить украинские беженцы.

"Аляска сталкивается с постоянной и хорошо задокументированной нехваткой рабочей силы. Украинские беженцы, ныне проживающие на Аляске, являют собой немедленное и практическое решение", — отметил Данливи в обращении к президенту.

По данным местных организаций помощи, в настоящее время на Аляске находятся около 678 украинцев с гуманитарным статусом. В целом же после начала полномасштабной войны России против Украины в штат переехало примерно тысяча украинцев. Однако после приостановки программы временного пребывания более 100 из них уже покинули Аляску.

Директор организации New Chance United Зари Опанасевич объясняет, что в последние годы штат все больше полагается на приезжих работников из-за нехватки местной рабочей силы. По ее словам, украинцы быстро интегрировались в экономику и готовы работать в разных секторах.

"Это способствует своевременному завершению крупных инфраструктурных проектов и снижает зависимость от дорогостоящей рабочей силы из других штатов. В более широком смысле это укрепляет американскую традицию поощрения законного труда, самодостаточности и вклада в национальные интересы", — пояснил губернатор Аляски Майк Данливи в письме Трампу.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом планировал лишить около 240 тысяч украинцев временного правового статуса и депортировать их в ускоренном режиме. Сейчас украинцы, подающие документы на продление своего гуманитарного статуса в США, все чаще встречаются с задержками от американских учреждений.

Теперь власти Аляски надеются, что Вашингтон учтет экономические потребности штата и позволит украинцам остаться работать в регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда в США задержали украинского беженца. Агент ICE насмехался над ним и заявил о поддержке России.

Также "Комментарии" писали, что украинка поделилась, как живут люди зимой на Аляске при сильном морозе в 40 градусов.



Источник: https://www.adn.com/politics/2026/03/03/dunleavy-asks-trump-to-allow-ukrainian-refugees-to-remain-in-alaska/
