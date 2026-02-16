У США затримали українського біженця: агент ICE насміхався з нього та заявив про підтримку Росії

У штаті Міннесота співробітники міграційної служби США (ICE) затримали 39-річного українця Дмитра Кулика, який прибув до США як біженець за гуманітарною програмою Uniting for Ukraine. Під час затримання один із агентів насміхався з нього та заявив, що підтримує Росію у війні проти України.

Міграційна служба США затримала українського біженця. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулик розповів журналістам видання The Daily Beast про своє затримання. За його словами, 1 січня його оточили троє агентів ICE на парковці магазина Walmart у Мейпл-Гроуві, коли він працював водієм-доставщиком.

"Я сподівався знайти спокій в Америці. Я зробив усе, що вимагав уряд, і не розумію, чому я опинився за ґратами. Я пояснив співробітникам ICE, що війна вбиває людей, що моя дружина має інвалідність, що це насильство, тероризм, від якого ми втекли, але один з них почав сміятися. Я запитав, чому він сміється, і він мені сказав, що він проросійський, і хоче, щоб Росія виграла війну", — сказав Кулик.

Українець легально в’їхав до США наприкінці 2023 року разом із дружиною та п’ятирічною донькою. Їхні заявки на продовження тимчасового дозволу на проживання були схвалені, тоді як його власна перебувала на розгляді. Попри це, ICE розпочала процедуру депортації, кваліфікувавши українського біженця як "нелегала".

Адвокат Кулика наголошує, що його клієнт не має кримінального минулого і виконав усі вимоги міграційної служби.

"Його дружина та дочка нещодавно отримали поновлення дозволу, але він – ні, його заявка все ще розглядається. ICE затримала його як "нелегала" і розпочала процедуру депортації: це ненормальний спосіб змусити людину з чистою кримінальною історією стати нелегалом у США, затримуючи розгляд її заяви, яку та сама влада і вимагала подати", — зауважує адвокат українця.

Як пише The Daily Beast, імміграційні юристи повідомляють, що по всій країні зафіксовано близько 300 випадків затримань українців, а до 150 осіб вже було депортовано. Більшість із них чоловіки без судимостей.

