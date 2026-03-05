Аляска просить Трампа терміново повернути українських біженців

Влада американського штату Аляска звернулася до президента США Дональда Трампа з закликом дозволити українським біженцям і надалі залишатися та працювати у регіоні. Причиною стала гостра нестача робочої сили, яка може ускладнити реалізацію масштабних економічних проєктів у штаті.

Аляска просить залишити українських біженців. Фото: EPA-EFE

Як повідомляє Anchorage Daily News, губернатор Аляски Майк Данліві надіслав до Білого дому офіційний лист із проханням продовжити гуманітарний статус для громадян України. За словами чиновника, штат готується до періоду значних інфраструктурних і ресурсних проєктів, які потребуватимуть стабільної та кваліфікованої робочої сили, яку можуть забезпечити українські біженці.

"Аляска стикається з постійною і добре задокументованою нестачею робочої сили. Українські біженці, які нині проживають на Алясці, являють собою негайне і практичне рішення", — зазначив Данліві у зверненні до президента.

За даними місцевих організацій допомоги, нині на Алясці перебуває близько 678 українців з гуманітарним статусом. Загалом же після початку повномасштабної війни Росії проти України до штату переїхало приблизно тисяча українців. Однак після призупинення програми тимчасового перебування понад 100 із них уже залишили Аляску.

Директорка організації New Chance United Зорі Опанасевич пояснює, що останніми роками штат дедалі більше покладається на приїжджих працівників через брак місцевої робочої сили. За її словами, українці швидко інтегрувалися в економіку та готові працювати у різних секторах.

"Це сприяє своєчасному завершенню великих інфраструктурних проєктів і знижує залежність від дорогої робочої сили з інших штатів. У ширшому сенсі це зміцнює американську традицію заохочення законної праці, самодостатності та внеску в національні інтереси", — пояснив губернатор Аляски Майк Данліві у листі до Трампа.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім планував позбавити приблизно 240 тисяч українців тимчасового правового статусу та депортувати їх у прискореному режимі. Наразі українці, які подають документи на продовження свого гуманітарного статусу в США усе частіше зустрічаються з затримками від американських установ.

Тепер влада Аляски сподівається, що Вашингтон врахує економічні потреби штату та дозволить українцям залишитися працювати у регіоні.

