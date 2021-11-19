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Американца ошибочно приговорили к пожизненному заключению

В 1995 году он был приговорен к пожизненному заключению

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий
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В США к пожизненному заключению ошибочно приговорили 46-летнего Донта Шарпа. Он 24 года провел в тюрьме за не совершаемое преступление. историю осужденного рассказал американский телеканал CNN. По оценкам, в настоящее время 2800 человек ошибочно осуждены на территории США. Одним из таких людей был Донта Шарп – темнокожий мужчина из Северной Каролины. В 1995 году он был приговорен к пожизненному заключению за убийство белого мужчины — Джорджа Редклиффа — в Северной Каролине годом ранее.

Американца ошибочно приговорили к пожизненному заключению

Американец - фото из открытых источников

Тогда свидетельница, девушка-подросток, заявила, что видела, как Шарп убил Рэдклиффа во время стрельбы. Впоследствии она отказалась от своих показаний в суде и заявила, что не видела этого. В 2019 году, после 24 лет в тюрьме, Шарпу удалось доказать свою невиновность и быть реабилитированным. Этот путь занял десять лет.

“Теперь я свободен, и это бремя — иметь репутацию убийцы — исчезло. Моя фамилия была очищена", — прокомментировал Шарп.

В суде Шарп последовательно настаивал на своей невиновности. Он отверг ряд предложений по признанию вины перед судом. В этом деле произошел ряд прорывов. Самый большой из них — в мае 2019 года, когда вовлеченный в слушания патологоанатом подтвердил, что версия со стрельбой, как ее описали правоохранители, "невозможна с медицинской и научной точки зрения". Кроме этого, отчет о вскрытии жертвы противоречил озвученной свидетелем версии. В конце концов было установлено, что по делу отсутствовали вещественные доказательства причастности Шарпа, а в рассказах свидетеля-подростка были несоответствия.

"Судья принял, что новые доказательства, демонстрирующие невиновность Донты, полностью разрушили обвинение государства, отменил его приговор и приказал его немедленно уволить", — сказала адвокат Ньюман.

Напомним, правительство федеральной земли Саксония в Германии хочет открыть специальное место для людей, которые нарушают карантин. Для осуществления этой цели власти намерены перестроить центр приема беженцев в Дрездене, который появился там еще в 2017 году.  Пока что не сообщается, сколько средств и времени понадобится на воплощение задуманного. Но известно, на данный момент территория будущей "тюрьмы" ограждена забором, и она находится под охраной полиции. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/11/17/us/dontae-sharpe-north-carolina-pardon-trnd/index.html?utm_source=fbCNN&utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2021-11-18T04%3A30%3A13&fbclid=IwAR3atfZj0lRBVguH2sfpAG-3gUKJ1HWc4pTtz_LlMMAobneyABOMgWmMg0o
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