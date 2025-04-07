Американцы этой специальности решили предать США и переехать в Канаду

Врач Карин Гинсберг более 25 лет работала педиатром в Соединенных Штатах, однако в последнее время, по ее словам, все больше врачей выбирают досрочный выход на пенсию или серьезно рассматривают возможность переезда в Канаду. Сама Гинсберг тоже начала задумываться над такой перспективой.

Канада

Она выросла в Торонто, окончила школу, а затем переехала в США, где поступила в Корнелльский университет в Нью-Йорке. За годы карьеры Гинсберг получила большой опыт в педиатрии, в том числе помогая уязвимым подросткам в Лос-Анджелесе. Однако сейчас она испытывает глубокое разочарование из-за политической ситуации в стране, которая, по ее мнению, оказывает серьезное влияние на медицину.

Гинсберг упоминает о масштабном сокращении финансирования медицины, росте ограничений в сфере репродуктивной и гендерно-афирмативной помощи, а также распространении недоверия к вакцинации. На этом фоне Канада, переживающая нехватку медицинских кадров, активно ищет специалистов, способных восполнить пробелы в системе здравоохранения.

"Я никогда не думала, что вернусь в Канаду, но теперь это выглядит вполне реальным вариантом. Уже есть заинтересованные, кто готов взять меня на работу, как только я получу лицензию", — говорит врач.

Она признается, что решение далось ей непросто: за десятилетие работы в Нью-Йорке она успела построить собственную практику и создать сообщество пациентов, с которым его связывают теплые отношения. Но политическая атмосфера и разочарование в системе толкают ее к переменам.

Подобные настроения – не единичны. По словам Гинсберг, многие ее коллеги, особенно те, кто приближается к пенсионному возрасту, серьезно задумываются о досрочном выходе из профессии или переезде в Канаду.

"Мои коллеги устали. Они истощены, дезориентированы и часто не видят выхода. Если появляется возможность, они готовы ее использовать", — отмечает она.

Для Гинсберг и многих ее коллег Канада выглядит как "золотой пропуск" — шанс продолжить карьеру в более стабильной и уважительной среде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что простые канадцы нанесли по США неожиданный удар.



