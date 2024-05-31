Американцы превращаются в украинцев и учатся любить обиженных политиков

Американская дипломатия впадает в старческий маразм, считает политический эксперт Александр Кочетков. Он обратил внимание, что после решения суда против Дональда Трампа рядовые американцы начали вовсю его финансово поддерживать и донатить деньги на его кампанию.

Дональд Трамп

"Как так: человек признан виновным в святом для американцев — мухлевание с деньгами. Но Трамп заявляет о политических преследованиях — и ему верят! И доверяют свои деньги — чтобы и дальше мухлевать? Это становится слишком похожим на электоральную ситуацию в Украине. У нас тоже любят обиженных. У нас тоже, чтобы куда-то избраться, нужно страдать от власти, а лучше всего быть политзаключенным", -

отметил эксперт.

При этом, по его словам, украинское общество из-за океана часто критикуют за незрелость, потому что наш избиратель голосует эмоциями, а не умом, и потому способен выбрать то зека, то миллиардера, то артиста.

"Ну да Штаты могут это повторить, причем, соединив все вместе в одном кандидате",

– отметил эксперт и добавил, что в Штатах не запрещается участвовать в выборах при наличии обвинительного приговора, если дело не связано с попыткой силового захвата власти.

"По другим статьям – пожалуйста! Трамп может выбраться хоть из тюрьмы, а после победы сам себя помилует"

, – добавил Кочетков.

То есть, по его словам, даже устоявшаяся демократическая система власти, как в Штатах, дает серьезные сбои. Вполне возможно, ее нужно модернизировать, добавляя определенных предохранителей против дураков и воров, но это сугубо американское дело.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что суд признал Трампа виновным в деле, однако он все же сможет участвовать в выборах.



