Американцы превращаются в украинцев и учатся любить обиженных политиков

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Американская дипломатия впадает в старческий маразм, считает политический эксперт Александр Кочетков. Он обратил внимание, что после решения суда против Дональда Трампа рядовые американцы начали вовсю его финансово поддерживать и донатить деньги на его кампанию.
Дональд Трамп
При этом, по его словам, украинское общество из-за океана часто критикуют за незрелость, потому что наш избиратель голосует эмоциями, а не умом, и потому способен выбрать то зека, то миллиардера, то артиста.
То есть, по его словам, даже устоявшаяся демократическая система власти, как в Штатах, дает серьезные сбои. Вполне возможно, ее нужно модернизировать, добавляя определенных предохранителей против дураков и воров, но это сугубо американское дело.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что суд признал Трампа виновным в деле, однако он все же сможет участвовать в выборах.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 16:42
Просто Трамп вже себе показав. Тому довіряють його справам, а ні словам, як наші терпіли.