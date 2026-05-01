Американцы против войны: поддержка конфликта с Ираном резко падает

Война США с Ираном стремительно лишается поддержки среди американцев. Новые социологические данные показывают, что большинство граждан не одобряют военные действия, а общество все больше раскалывается во взглядах на дальнейшие шаги. Уровень недовольства уже достиг показателей, фиксировавшихся во время самых противоречивых войн в истории США .

Новый опрос показал резкое неприятие войны США с Ираном: 61% американцев против

Об этом сообщают " Комментарии " со ссылкой на опрос Washington Post. Исследование охватило более 2,5 тысяч взрослых американцев.

Что показал опрос

По результатам исследования, 61% американцев считают применение силы против Ирана ошибкой , и только 36% поддерживают это решение.

Оценки эффективности войны также остаются невысокими:

– только 19% считают действия США успешными

– 39% называют их неудачными

– 41% убеждены, что делать выводы еще рано

Эти цифры свидетельствуют о глубокой неопределенности и недоверии к результатам конфликта.

Политический раскол

Опрос также показал резкое разделение мнений в зависимости от политических взглядов.

Среди республиканцев 79% поддерживают войну , в то время как среди демократов и независимых избирателей уровень поддержки значительно ниже.

Независимые избиратели разделились почти поровну:

– 52% считают войну правильным решением

– 46% – ошибкой

Это показывает, что вопрос войны стал еще одним фактором политического противоборства в США.

Мир или продолжение конфликта

Мнения американцев по поводу дальнейших действий также поделились.

48% выступают за мирное соглашение даже на менее выгодных условиях , в то время как 46% поддерживают продолжение давления на Иран, даже если это будет означать новые военные действия.

Среди демократов 76% поддерживают идею мирного соглашения, а независимые избиратели также склоняются к дипломатии.

Параллели с прошлым

Аналитики обращают внимание, что нынешние настроения напоминают ситуацию во время предыдущих войн.

В 2006 году 59% американцев считали войну в Ираке ошибкой, а в начале 1970-х 61% имели такое же мнение о войне во Вьетнаме .

Это свидетельствует о повторении исторического сценария, когда поддержка военных действий снижается с течением времени.

Что это значит для властей США

Результаты опроса оказывают дополнительное давление на политическое руководство страны. Белый дом пытается убедить граждан в правильности своих действий, но экономические последствия и затяжной характер конфликта усложняют эту задачу.

Рост недовольства может повлиять на политические решения и будущий курс США в отношениях с Ираном .

Читайте на "Комментариях", что администрация американского президента Дональда Трампа полностью вычеркнула финансирование военной поддержки для Украины по специальной программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) из проекта своего оборонного бюджета на 2027 финансовый год.