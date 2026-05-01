Ось і все: Трамп не заклав військову допомогу Україні у проєкт бюджету США на 2027 рік

Адміністрація американського президента Дональда Трампа повністю викреслила фінансування військової підтримки для України за спеціальною програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) із проєкту свого оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік.

Про це стало офіційно відомо під час спеціальних слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил. Члени профільного комітету прямо поцікавилися у представників Міністерства оборони, чи правильно вони трактують поданий документ і чи дійсно там не передбачено грошей на закупівлю зброї для ЗСУ.

"Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI", — відповів на пряме запитання сенаторів виконувач обов'язків фінансового керівника Пентагону Джулс Херст.

Варто зазначити, що програма USAI діє ще з 2016 року та виступає ключовим механізмом, який дозволяє американському оборонному відомству замовляти та купувати нову військову техніку й озброєння для української армії безпосередньо у виробників.

На тлі повної відсутності згадок про Україну, Білий дім Трампа подав запит на безпрецедентне збільшення власних військових видатків. Загальний обсяг оборонного бюджету США на 2027 рік хочуть встановити на рівні майже 1,5 трильйона доларів. Це є абсолютним історичним рекордом і на 50% перевищує поточні витрати країни на армію.

Остаточне ухвалення цього фінансового документа залишається за Конгресом США, де законодавці можуть внести свої правки та повернути допомогу. Процес обговорення традиційно триватиме до осені.

Зазначимо, що Президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв після телефонних перемовин із Володимиром Путіним. Очільник Білого дому висловив переконання, що реальний стан справ на фронті відрізняється від того, що висвітлюють медіа, і заявив про критичне становище ЗСУ.