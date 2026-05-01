Американці проти війни: підтримка конфлікту з Іраном різко падає
Американці проти війни: підтримка конфлікту з Іраном різко падає

Рівень незгоди вже порівнюють із В’єтнамом та Іраком.

1 травня 2026, 21:21
Проніна Анна

Війна США з Іраном стрімко втрачає підтримку серед американців. Нові соціологічні дані показують, що більшість громадян не схвалюють військові дії, а суспільство дедалі більше розколюється у поглядах на подальші кроки. Рівень невдоволення вже досяг показників, які фіксували під час найсуперечливіших війн в історії США.

Нове опитування показало різке несприйняття війни США з Іраном: 61% американців проти

Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на опитування Washington Post. Дослідження охопило понад 2,5 тисячі дорослих американців.

Що показало опитування

За результатами дослідження, 61% американців вважають застосування сили проти Ірану помилкою, і лише 36% підтримують це рішення.

Оцінки ефективності війни також залишаються невисокими:
– лише 19% вважають дії США успішними
– 39% називають їх невдалими
– 41% переконані, що робити висновки ще рано

Ці цифри свідчать про глибоку невизначеність і недовіру до результатів конфлікту.

Політичний розкол

Опитування також показало різке розділення думок залежно від політичних поглядів.

Серед республіканців 79% підтримують війну, тоді як серед демократів і незалежних виборців рівень підтримки значно нижчий.

Незалежні виборці розділилися майже порівну:
– 52% вважають війну правильним рішенням
– 46% – помилкою

Це демонструє, що питання війни стало ще одним фактором політичного протистояння в США.

Мир чи продовження конфлікту

Думки американців щодо подальших дій також поділилися.

48% виступають за мирну угоду навіть на менш вигідних умовах, тоді як 46% підтримують продовження тиску на Іран, навіть якщо це означатиме нові військові дії.

Серед демократів 76% підтримують ідею мирної угоди, а незалежні виборці також схиляються до дипломатії.

Паралелі з минулим

Аналітики звертають увагу, що нинішні настрої нагадують ситуацію під час попередніх воєн.

У 2006 році 59% американців вважали війну в Іраку помилкою, а на початку 1970-х 61% мали таку ж думку щодо війни у В’єтнамі.

Це свідчить про повторення історичного сценарію, коли підтримка військових дій знижується з часом.

Що це означає для влади США

Результати опитування створюють додатковий тиск на політичне керівництво країни. Білий дім намагається переконати громадян у правильності своїх дій, але економічні наслідки та затяжний характер конфлікту ускладнюють це завдання.

Зростання невдоволення може вплинути на політичні рішення та майбутній курс США у відносинах з Іраном.

Читайте також в "Коментарях", що адміністрація американського президента Дональда Трампа повністю викреслила фінансування військової підтримки для України за спеціальною програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) із проєкту свого оборонного бюджету на 2027 фінансовий рік.



