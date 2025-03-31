Американцы включили режим экономии: в чем уже отказывают себе

Американцы начинают экономить, сокращая расходы на рестораны, гостиницы и другие услуги, увеличивая свои сбережения на фоне экономической неопределенности и новых тарифов.

Американцы начали экономить

Согласно обнародованным в прошлую пятницу данным, потребители становятся все более осторожными в своих расходах. В частности, в феврале их расходы выросли всего на 0,1% с учетом инфляции после снижения на 0,6% в январе. В то же время, уровень личных сбережений поднялся до 4,6%.

Отдельное исследование Мичиганского университета показало, что уверенность американцев в экономике снижается третий месяц подряд, достигнув минимума с 2022 года. Это связано с ожиданием повышения цен после введения новых тарифов.

"Потребители все больше сдерживаются в расходах", – отмечает старшая экономистка EY-Parthenon Лидия Бусур. "Мы видим, что люди становятся более осторожными, избегают несущественных покупок и беспокоятся об инфляции и возможном влиянии тарифов".

Более того, изменения в потребительских привычках коснулись даже самых богатых слоев населения. По данным Moody's Analytics, 10% наиболее обеспеченных американцев, зарабатывающих более 250 000 долларов в год, составили почти половину общих расходов в США после пандемии. Однако нынешние экономические угрозы, включая спад на фондовом рынке и торговые конфликты, заставляют их пересматривать свои расходы.

Например, пластический хирург Джонни Франко из Остина рассказывает, что клиенты все чаще выбирают менее сложные процедуры или местную анестезию, чтобы снизить затраты.

"Пациенты ищут способы сэкономить, например, выбирают подтяжку груди вместо комплексной операции или филеры вместо липосакции", – говорит он.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что американцы не перестали тратить деньги полностью. Рынок труда остается относительно стабильным, а зарплаты продолжают расти. Однако многолетняя инфляция, замедление рынка труда и тарифы вызывают беспокойство. Две трети опрошенных ожидают роста уровня безработицы (сейчас 4,1%) за год – это самый высокий показатель с 2009 года.

Сокращение трат особенно ощутимо в сфере услуг. К примеру, компания Well-Paid Maids, предоставляющая клининговые услуги в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чикаго, зафиксировала существенное падение спроса на услуги, особенно в Вашингтоне, где сокращение государственных расходов и заморозка финансирования заставляют многих пересматривать свои расходы. Около 10% постоянных клиентов в регионе отменили свои услуги за последние два месяца из-за потери работы или опасения ее сокращения.

"Настроение людей играет большую роль в расходах", – говорит основатель компании Аарон Сейдиан. "Сейчас люди воспринимают экономику как нестабильную, и это влияет на их решения по покупкам".

Сигналы понижения потребительской активности почувствовали и крупные ритейлеры. Такие компании как Target, Foot Locker и Macy's сообщили о замедлении спроса. Американские авиакомпании, включая Delta, Southwest и American Airlines, пересмотрели свои прогнозы в сторону снижения из-за сокращения количества бронирований.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канадцы перестали покупать товары из США.



