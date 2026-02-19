Американцы явно собрались бомбить Иран: когда все должно начаться

Американцы явно собрались бомбить Иран. У Дональда Трампа настолько плохи дела внутри страны, история с Эпштейном тащит его на дно, что у него нет другого выхода, кроме начала большой войны. Народ нужно срочно чем-то отвлечь. Такое мнение высказал журналист-обозреватель, блогер Иван Яковина.

Американские военные. Фото: из открытых источников

"Я, правда, сомневаюсь, что одними бомбардировками получится сковырнуть режим. Но посмотрим. В идеале, американцы разбомбят там военные заводы, поставляющие продукцию в РФ, но не тронут нефтеэкспортные мощности, чтобы не цена нефти не стала совсем уж огромной", – отметил журналист.

Иван Яковина отмечает, еще лучше будет, если американцы там посадят своего человека, который откроет Иран для американских нефтяных компаний. Тогда нефти на рынке станет слишком много, и она дичайше подешевеет.

По мнению журналиста, в ближайшие недели ли две вроде как все должно начаться. Ждать осталось недолго.

Администрация президента Дональд Трамп уже развернула в регионе два авианосца, сотни истребителей и организовала более 150 грузовых рейсов с вооружением. Только за последние сутки, по информации источников, было дополнительно опрокинуто около 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. В регионе также уже находятся F/A-18, F-15, самолеты-заправщики и борта дальнего радиолокационного обнаружения.

В общей сложности США сосредоточили на Ближнем Востоке примерно треть активных сил ВМС — около 33 кораблей, среди которых авианосцы, эсминцы и подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.

