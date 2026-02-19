Американці явно зібралися бомбардувати Іран: коли все має розпочатися

Американці явно зібралися бомбардувати Іран. У Дональда Трампа настільки погані справи всередині країни, історія з Епштейном тягне його на дно, що він не має іншого виходу, крім початку великої війни. Народ треба терміново чимось відволікти. Таку думку висловив журналіст-оглядач, блогер Іван Яковина.

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

"Я, щоправда, сумніваюся, що одними бомбардуваннями вдасться скинути режим. Але побачимо. В ідеалі, американці розбомблять там військові заводи, що поставляють продукцію до РФ, але не торкнуться нафтоекспортних потужностей, щоб не ціна нафти не стала зовсім величезною", – зазначив журналіст.

Іван Яковина зазначає, ще краще буде, якщо американці там посадять свою людину, яка відкриє Іран для американських нафтових компаній. Тоді нафти на ринку стане надто багато, і вона дуже подешевшає.

На думку журналіста, чи в найближчі тижні два ніби все має початися. Чекати лишилося недовго.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світ виявився набагато ближчим до великого військового конфлікту, ніж здається на перший погляд. За даними Axios, Сполучені Штати різко посилили військову присутність на Близькому Сході, готуючись до можливого загострення з Іраном.

Адміністрація президента Дональд Трамп вже розгорнула в регіоні два авіаносці, сотні винищувачів та організувала понад 150 вантажних рейсів із озброєнням. Тільки за останню добу, за інформацією джерел, було додатково перекинуто близько 50 винищувачів F-35, F-22 та F-16. У регіоні також вже знаходяться F/A-18, F-15, літаки-заправники та борти далекого радіолокаційного виявлення.

Загалом США зосередили на Близькому Сході приблизно третину активних сил ВМС — близько 33 кораблів, серед яких авіаносці, есмінці та підводні човни, оснащені крилатими ракетами Tomahawk.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна чи мир: стало відомо, до якого рішення щодо Ірану ближче адміністрація Трампа.







